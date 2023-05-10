الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أبرز استعدادات "تعليم كفر الشيخ" لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

لجان امتحانات
لجان امتحانات

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية، التيرم الثاني 2023، والذي يبدأ خلال الفترة من 17-22 مايو الجاري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بإنشاء غرفة عمليات، وتوزيع أرقام الجلوس، إضافة إلى إبلاغ المراقبين والملاحظين باللجان التي سيشاركون فيها الامتحانات.

واعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحانات الشهادة الاعدادية، والذي سيؤي الطلاب امتحان  اللغة العربية والخط والإملاء يوم الأربعاء، الموافق 17 مايو الجاري، ولمدة ساعتين ونصف تبدأ من التاسعة حتي الحادية عشر ونصف صباحا، والتربية الدينية، لمدة ساعة ونصف من الساعة 12 للساعة الواحدة والنصف.

كما يؤدي الطلاب في اليوم الثاني الموافق الخميس، 18 مايو، امتحان مادتي الهندسة من التاسعة حتي الحادية عشر،  والحاسب الألي، لمدة ساعة، خلال الفترة من 11.30 حتى 12.30.

ويؤدي الطلاب في اليوم الثالث السبت، الموافق 20 مايو،امتحان مادتي الجبر، لمدة ساعتين، من الساعة 9-11ص، والعلوم  لمدة ساعتين، من 11.30لـ 1.30، ويؤدي الطلاب في اليوم الرابع الأحد، الموافق 21 مايو، امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، لمدة ساعتين من 9-11 صباحاً، ومادة التربية الفنية لمدة ساعتين، من 11.30لـ 1.30، ويؤدي الطلاب في اليوم الخامس، الإثنين، الموافق 22 مايو، يؤدي الطلاب امتحان مادتي دراسات اجتماعية، لمدة ساعتين، من الساعة 9 حتى الساعة 11.

ويعفي طلاب المنازل من امتحانات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات النظري، على أن يخصص 20 دقيقة من زمن امتحان اللغة العربية للإملاء، ويجري امتحان العملي للتربية الرياضية بمعرفة المدرسة وتحت إشراف التوجيه للمدارس الرياضية فقط.

 وكثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا.

التعليم كفر الشيخ الشهادة الاعدادية امتحانات طلاب

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