البابا تواضروس من روما: أنا قادم من مصر البلد الذي يعيش فيه المسلمون والمسيحيون بمحبة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في كلمة قصيرة في نهاية مأدبة العشاء التي إقامتها الكلية الحبرية الإثيوبية بالڤاتيكان مساء الثلاثاء ترحيبًا بقداسته: "في نهاية هذا اليوم أشكركم جميعًا لمحبتكم".

وأضاف البابا: "وأنا قادم من مصر البلد الذى يعيش فيه المسلمون والمسيحيون بمحبة، في ظل عالم يحتاج إلى تقديم المحبة، ونحن في مصر 15 مليون مسيحي تقريبًاً و90 مليون مسلم، نعيش في سلام ومحبة، وجميع المصريين يترقبون هذه الزيارة حيث أنها علامة ورسالة محبة".

وتابع البابا: "وأدعوكم أن نعمل جميعًا على تقديم المحبة للعالم لأن هذا صميم رسالتنا المسيحية، ولدينا في الكنيسة القبطية نسمي هذه المأدبة "أغابي"، والتي تعني مأدبة محبة ونحن اليوم نتحاور معًا على مأدبة واحدة وهذا ما نحن نعمل من أجله".

وسجل البابا كلمة شكر ومحبة في سجل كبار الزوار تذكرًا لزيارة قداسته للڤاتيكان - مايو 2023.