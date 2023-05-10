الحسم فى الاتحاد.. تعادل بهدف لكل فريق فى قمة ريال مدريد ومانشستر سيتى

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قمة مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

ويلتقي الفريقان الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد في إياب نفس الدور.

الشوط الأول

واستحوذ السيتي على مجريات الربع ساعة وكانت الخطورة الأولى في الدقيقة 8 بتسديدة قوية من كيفين دي بروين تصدى لها تيبو كورتوا.

وعاد كورتوا ليتصدى لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 13.

واستمر استحواذ السيتي على النصف ساعة الأخرى، لكن جاءت أولى هجمات الريال في الدقيقة 17 بانفراد لبنزيما، لكن لم يلحق كرته بعدما خرج إيدرسون وأنقذ مرماه.

وبالدقيقة 19 سدد جوندجان كرة قوية من خارج المنطقة، علت مرمى تيبو كورتوا.

وكاد الريال يعاقب السيتي بالدقيقة 24 بعدما خطف فينسيوس كرة من رودري، وأرسل عرضية لبنزيما لكن دياز أنقذها من أمامه.

وحاول الريال بعرضية في الدقيقة 32 من مودريتش، لكن ووكر أنقذها من أمام إيدرسون.

ومن هجمة مرتدة بالدقيقة 36، استلم فينسيوس جونيور كرة وسددة بقوة من على مشارف منطقة جزاء السيتي بقوة لتسكن شباك إيدرسون.

الشوط الثاني

وواصل السيتي سيطرته على مجريات الشوط وسط تراجع ريال مدريد مثل الشوط الأول، وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الريال بهدف نظيف سجله فينسيوس جونيور.

وكاد بنزيما بالدقيقة 49 يسجل هدف ثاني بكرة ثنائية مع كارفخال وسدد كرة علت مرمى إيدرسون، وبالدقيقة 54 واصل كورتوا تصدياته وتصدى لتسديدة دي بروين.

وبالدقيقة 57 حاول رودريجو التسديدة بقوة من خارج المنطقة اصطدمت بدفاعات السيتي وخرجت.

وفي الدقيقة 67 أطلق دي بروين صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت يمين كورتوا، وحاول ألابا من ركلة حرة في الدقيقة 72، لكنها جاءت أعلى من مرمى إيدرسون.

ومن ركلة حرة بالدقيقة 78، سدد بنزيما رأسية تصدى لها إيدرسون ببراعة.

وأنقذ إيدرسون السيتي من الهدف الثاني للريال بتسديدة صاروخية من تشاوميني، تصدى الأول ببراعة لها.