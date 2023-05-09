الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا "تهدى" قبرص 800 صفحة عن إخفاء ثروات الروس فى البلاد

الرئيس القبرصي
الرئيس القبرصي

تلقت قبرص ملفًا من 800 صفحة من الحكومة الأمريكية يشرح بالتفصيل انتهاكات العقوبات التي ارتكبها أفراد وكيانات محلية يزعم أنها مكّنت الملياردير الروسي، أليشر عثمانوف من إخفاء ثروته الهائلة في الدولة الساحلية، حسبما أفادت الجارديان.  

تعهّد الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس بالمضي قدمًا في مقاضاة شركات المحاماة والتدقيق التي ساعدت رجال الأعمال الروس. 

وأصدرت واشنطن وثائق كانت بمثابة مجموعة أدوات لتسهيل العملية، ومن المتوقع أن يتبعها ملفان آخران على الأقل.

وكشف الرئيس كريستودوليديس عن استلام "حزمة البيانات" يوم الثلاثاء، وأصر على أن حقبة جديدة قد بدأت في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المعروفة منذ فترة طويلة باسم "موسكو على البحر المتوسط" بسبب علاقاتها المالية مع روسيا - وسمعتها في اللوائح ذات اللمسة الناعمة.

وقال في منتدى اقتصادي رئيسي في نيقوسيا، عاصمة قبرص: "من الضروري أن نتعامل مع هذه القضية بالجدية المناسبة، ونفعل ما في وسعنا حتى لا نسمح لأي شخص بتشويه اسم البلاد"، "وأنا على يقين من أنكم الذين تمثلون اقتصادنا تدركون وتشاركون الحاجة إلى إنهاء هذا الأمر والانتقال إلى العصر الجديد".

وتحدث كريستودوليدس، الذي خلف نيكوس أناستاسيادس كرئيس في فبراير بإلحاح غير متوقع عن الحاجة إلى قمع انتهاكات العقوبات إذا أرادت قبرص حماية مصداقيتها كمركز تجاري في أبريل، تم إدراج أكثر من عشرة مواطنين وكيانات قانونية قبرصية في جولة جديدة من العقوبات الأمريكية والبريطانية بعد أن تم تحديدهم على أنهم "وسيط مالي" لعثمانوف ورومان أبراموفيتش، الحليفين المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقًا للحكومة البريطانية، ساعدت الشركات القبرصية بما في ذلك شركة محاماة بارزة عثمانوف المولود في أوزبكستان والمدرج في قوائم عقوبات المملكة المتحدة والولايات المتحدة في إدارة ملكية Sutton Place قصر تيودور من القرن السادس عشر في ساري، إنجلترا.

روسيا الروس قبرص الرئيس أمريكا

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