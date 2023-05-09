الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم على مانشستر سيتي بهدف فينسيوس

الريال
الريال

انتهى الشوط الأول بين مانشستر سيتي وريال مدريد بتقدم الأخير بهدف نظيف، في اللقاء المقام بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مجريات الشوط الأول

واستحوذ السيتي على مجريات الربع ساعة وكانت الخطورة الأولى في الدقيقة 8 بتسديدة قوية من كيفين دي بروين تصدى لها تيبو كورتوا.

وعاد كورتوا ليتصدى لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 13.

واستمر استحواذ السيتي على النصف ساعة الأخرى، لكن جاءت أول هجمات الريال في الدقيقة 17 بانفراد لبنزيما لكن لم يلحق كرته بعدما خرج إيدرسون وأنقذ مرماه.

وبالدقيقة 19 سدد جوندجان كرة قوية من خارج المنطقة، علت مرمى تيبو كورتوا.

وكاد الريال يعاقب السيتي بالدقيقة 24 بعدما خطف فينسيوس كرة من رودري، وأرسل عرضية لبنزيما لكن دياز أنقذها من أمامه.

وحاول الريال بعرضية في الدقيقة 32 من مودريتش، لكن ووكر أنقذها من أمام إيدرسون.

ومن هجمة مرتدة بالدقيقة 36، استلم فينسيوس جونيور كرة وسددة بقوة من على مشارف منطقة جزاء السيتي بقوة لتسكن شباك إيدرسون.

وكان الفريقين تواجها الموسم الماضي في نفس الدور وحسم الريال تأهله للنهائي بنتيجة 6-5 بمجموع اللقاءين.

ودخل السيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، ستونز، دياز، أكانجي

خط الوسط: جوندجان، رودري، دي بروين

خط الهجوم: جريليش، هالاند، سيلفا

وجاء تشكيل ريال مدريد  كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

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