15 دقيقة.. استحواذ كامل من السيتي وسط تراجع كبير للريال

مر 15 دقيقة من زمن مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، في اللقاء المقام بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستحوذ السيتي على مجريات الربع ساعة وكانت الخطورة الأولى في الدقيقة 8 بتسديدة قوية من كيفين دي بروين تصدى لها تيبو كورتوا.

وعاد كورتوا ليتصدى لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 13.

وكان الفريقين تواجها الموسم الماضي في نفس الدور وحسم الريال تأهله للنهائي بنتيجة 6-5 بمجموع اللقاءين.

ودخل السيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، ستونز، دياز، أكانجي

خط الوسط: جوندجان، رودري، دي بروين

خط الهجوم: جريليش، هالاند، سيلفا

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

يذكر أن ميلان وإنتر يتواجهان غدًا في ديربي إيطاليا، في طرفي نصف النهائي الآخر لدوري الأبطال.

وتقام مباراة الذهاب غدا الأربعاء في ملعب سان سييرو، فيما تقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في نفس الملعب.