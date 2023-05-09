وفاة 400 شخص وأكثر من 5500 مفقود بسبب فيضانات الكونغو

أكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية وفاة أكثر من 400 شخص ولا يزال نحو 5500 شخص في عداد المفقودين بعد فيضانات شديدة والانهيارات الأرضية، كما ترك الآلاف بلا مأوى.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن ما لا يقل عن 411 شخصًا لقوا حتفهم في فيضانات وانهيارات أرضية شديدة ضربت مقاطعة كيفو الجنوبية بالكونغو الأسبوع الماضي.

وتتواصل جهود إنقاذ السكان وانتشال الجثث في كاليهي حيث حدثت الفيضانات، وانهارت بعض المنازل والمدارس والمستشفيات أو أصبحت غير آمنة، وتم جرف الآخرين بالكامل.

وقال أولريش كريبين نامفيبونا، منسق الطوارئ لمنظمة أطباء بلا حدود في جنوب كيفو:"هناك بعض الأماكن التي كانت بها منازل، لكنك تنظر إليها، الآن، ولا يمكنك أن تتخيل وجود أي شيء هناك من قبل".

وقضت الأمطار الغزيرة على قرى بأكملها، بجانب حقول المحاصيل والماشية وتركت المجتمعات تترنح لا يزال نحو 5500 شخص في عداد المفقودين وتشريد الآلاف من الناجين.

واضطر سكان قريتي بوشوشو ونياموكوبي، الأكثر تضررًا من الكارثة إلى السفر لمسافات طويلة سيرًا على الأقدام للإخلاء إلى القرى المجاورة - بعضها على بعد 3 ساعات سيرًا على الأقدام حتى الدراجات النارية لا يمكنها التنقل في مسارات المنطقة المتضررة بشدة.

وقال نامفييبونا:"لبعضهم أقارب في قرى أخرى، لكن البعض يذهب إلى هناك دون معرفة أي شخص".

أضاف نامفييبونا "أن أكثر ما يقلقني هو الرعاية الصحية للمرضى المصابين". "أكثر من 30 عملية جراحية طارئة احتاجت أمس والمستشفيات حولها ليست لديها القدرة التقنية عليها."

وأصبح أحد الطرق الرئيسية خارج كاليه سالكًا، ما أعاق جهود الإغاثة والإنقاذ، اضطرت الفرق الطبية أولاً إلى نقل الجرحى إلى مستشفى محلي حيث يتم فرزهم والانتظار غالبًا لساعات، حتى يتم نقلهم من المنطقة بالقارب عبر بحيرة كيفو إلى مستشفى في بلدة بوكافو وهو ما يقرب من 3 ساعات بالقارب.

ودفن العديد من القتلى في مقابر جماعية، ما أدى إلى صد بعض قادة المجتمع وأمر من المسؤولين الحكوميين بتسليم النعوش إلى المنطقة.

كاليهي وهى منطقة ريفية نائية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ، بها عدد كبير من النازحين - يعتمد الكثير منهم على قطع الأشجار وإنتاج الفحم لكسب عيشهم. تاريخياً اجتذبت المنطقة مستويات أعلى من الأمطار بسبب قربها من الغابات، لكن معدلات إزالة الغابات المرتفعة، بجانب زراعة القطع والحرق وتطهير الأراضي للمنازل تعني أن المنطقة الجبلية معرضة بشكل خاص للانهيارات الأرضية أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

حدثت فيضانات جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أيام من الفيضانات القاتلة في رواندا ، على الجانب الآخر من بحيرة كيفو ، والتي أودت بحياة ما يقرب من 130 شخصًا. كما شهدت أوغندا فيضانات تسببت في مقتل 18 شخصًا وتشريد الآلاف.

تشير تنبؤات البنك الدولي إلى أن حوالي 86 مليون أفريقي سوف يهاجرون داخل بلدانهم بحلول 2050 نتيجة لأزمة المناخ.