بيراميدز يحسم قمة الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في الدوري

تغلب بيراميدز على نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ24 من مسابقة الدوري.

بيراميدز رفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، ويفصله نقطة عن وصافة الدوري بينما وقع الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 26 نقطة.

سجل أهداف بيراميدز وليد الكرتي، إسلام عيسى وفخر الدين بن يوسف في الدقائق 14، 40 و77 بينما سجل محمود شبراوي بالدقيقة 67.

وأشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر في الدقيقة 82 للاعب الإسماعيلي محمد حسن.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى

خط الهجوم: فخري لاكاي

وقرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز استبعاد إبراهيم عادل لاعب وسط الفريق من القائمة التي تخوض مباراة الإسماعيلي في الدوري المصري، كما غاب عن المباراة رمضان صبحي بسبب إصابته بنزلة برد شديدة.