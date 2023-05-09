الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة تشارك في مراسم توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مراسم توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، والذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن استراتيجية عمل الوزارة تتضمن العديد من الأولويات التي يتضمنها الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، كما تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة في إطار آليات العمل والتواصل مع المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم أو في إطار جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووقع إطار الشراكة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسي لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وينظم هذا الإطار المشروعات التنموية التي تسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر في تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

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