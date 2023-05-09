أمين الفتوى: حماماتنا المنزلية بدون نجاسة أو شياطين (فيديو)

كشف الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن أن الحمام (دورة المياه) المعاصر ليست له علاقة بالحمام الموجود فى التراث: "الحمامات الآن تختلف فى تنظيف باستمرار، وقديمًا كان الأمر مختلفًا، وكانت النجاسة موجودة بعد عملية الإخراج، ولا تتم إزالتها، الآن بالطرق السهلة بشد الكومبليشن".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، الثلاثاء: "الحمامات الآن لا يوجد بها شياطين، لأن مفيش نجاسة، والحمام بيتغسل فى اليوم يمكن 10 مرات، يعنى لو واحد بيتصفح الموبايل مفيش مشكلة لو بترد على التليفونات، مفيش مشكلة، طالما النظافة والتطهير موجود يبقى مفيش نجاسة، ومفيش شياطين".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=sBu7SEQhcQk