الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أسرة مستقرة = مجتمع آمن".. ندوة تثقيفية بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الندوة التثقيفية "أسرة مستقرة = مجتمع آمن" والتي نظمها فرع الغربية للتأمين الصحي بمستشفى مبرة طنطا بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بحضور الدكتورة سلوى شوقي مدير إدارة تنظيم الأسرة بالغربية، والتي تحدثت عن مشروع تنمية صحة الأسرة المصرية والعائد منه ووسائل تنظيم الأسرة المتنوعة، والصحة الإنجابية ووسائل وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

ومن جانبه؛ أكد محافظ الغربية على أن اهتمام المحافظة بالمشروع وتنفيذه على أرض الواقع ينبع من اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية وتأثيرها على جهود التنمية والبناء التي تنفذها الدولة، موضحاََ أن خطة المحافظة لتنفيذ المشروع سيتم متابعة تنفيذها من خلال خمس لجان متخصصة في مجالات التدريب، الإعلام، التوعية، الخدمات والتمكين الاقتصادي.

وأضاف المحافظ أن كل لجنة تختص بحزمة من الأدوار التي تضمن تحويل معايير ومؤشرات وأهداف خطة المحافظة إلى أنشطة وخدمات ملموسة في الواقع وقياس مردود تنفيذ الخطة ونسب الإنجاز والمتابعة المستمرة من خلال اجتماعات شهرية لمتابعة التنفيذ وما تم تحقيقه من جميع الجهات المعنية على أرض الواقع.

وأكد رحمي أن القضية السكانية هي قضية هامة وثيقة الصلة بحق الأجيال القادمة في العيش والاستفادة من موارد الدولة دون المساس بها ، فمن المهم أن تتكامل كافة الجهات المعنية في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.

وفي السياق ذاته استعرض الدكتور سيد جلال مدير الفرع محاور خطة فرع التأمين الصحي بالمحافظة، حيث يسعى فرع الغربية للتأمين الصحي في التوسع بفتح مراكز معنية لتنمية الأسرة المصرية داخل عيادات الفرع بمختلف المراكز، إلى جانب توفير الخدمات الطبية بالتوسع في التعاقد مع الأطباء لتغطية الاحتياجات وتوافر جميع الوسائل بجميع المنافذ وإتاحتها للجميع بشكل محدث دائما مع ضمان جودة وسهولة الوصول إلى خدمات تنمية الأسرة بالمجان.

وأوضحت الدكتورة سلوى شوقي مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمحافظة الخدمات المقدمة من خلال وحدات وزارة الصحة المصرية وأماكن تقديمها، ووسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة ومردود تنظيم الأسرة على الأم والطفل، والشائعات بخصوص تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مؤكدة على أن مديرية الشئون الصحية تعمل على التنسيق بين جميع الجهات في تقديم المشورة وتوفير المستلزمات وتدريب فرق العمل والزيارات الميدانية والندوات التثقيفية المستمرة، كما أشادت بجهود التأمين الصحي في مبادرة تنمية الأسرة المصرية وبدء تنفيذ خطة التنمية بمجموعة من عيادات الفرع ومستشفى مبرة طنطا ومبرة المحلة.

يأتي ذلك في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقته القيادة السياسية عام ٢٠٢١ والذي يهدف إلى جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، وذلك من خلال العمل على عدة محاور.

التأمين الصحي بالغربية يقيم ندوة بعنوان اسرة مستقرة مجتمع أمن

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