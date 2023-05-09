الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن: نعمل مع السعودية لتمديد وقف إطلاق النار فى السودان

السودان
السودان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، لن نتراجع عن هدف إعادة السودان لمسار الحكم المدني الديمقراطي.

أضاف وزير الخارجية الأمريكي في بيان اليوم، وفق وكالة رويترز للأنباء: "نعمل على التوصل لاتفاق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية في السودان"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع السعودية على تمديد وقف إطلاق النار في السودان.

في وقت سابق، أعلنت البعثة الأممية في السودان عن اتصالات مستمرة مع طرفي الصراع لوقف العنف وإيصال المساعدات للشعب السوداني في ظل استمرار الأزمة السودانية الجارية.

وغادر فريق من ألف متطوع سعودي إلى السودان اليوم الثلاثاء لتقديم الطعام والمساعدات الطبية والمأوى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية سيقدم للشعب السوداني مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار.

وبدأت حملتها لجمع التبرعات على مستوى المملكة يوم الإثنين لمساعدة المتضررين من القتال.

وقال المشرف العام على المركز عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة إن حملة جمع التبرعات كانت من "السمات النبيلة لقيادة هذا الوطن والشعب الكريم الذي يستجيب".

وصل مبعوث الأمم المتحدة الكبير للمساعدات مارتن غريفيث إلى جدة يوم الأحد لمناقشة الأزمة السودانية المتفاقمة التي يخشى الخبراء أن تترك 5 ملايين شخص بدون طعام كافٍ وتسبب موجة هجرة جماعية لنحو مليون شخص.

السودان الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن انتونتي بلينكن الحكم الديمقرا

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