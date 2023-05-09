الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تجنب الفتنة ووقف إطلاق النار ضرورة قصوى لعودة استقرار السودان

النائب طه الناظر
النائب طه الناظر

أكد النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة لتهدئة الأوضاع في دولة السودان الشقيقة، والحفاظ على مقدرات شعبها.

وقال "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، إنه منذ اليوم الأول للأزمة ومصر تتابع بحرص شديد ما يحدث في السودان، وتسعى جاهدة إلى تهدئة الأوضاع هناك، مضيفًا: "الدولة المصرية تتعامل بحرفية عالية وجدية تامة مع ملف الأزمة السودانية".

وثمن عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، جهود مصر في إجلاء المواطنين المصريين من السودان وعودتهم إلى أرض الوطن، قائلاً: "مصر لا تنسى أبنائها، وتوفر لهم الحماية اللازمة سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه".

واختتم النائب طه الناظر: "إن تجنب الفتنة، ووقف إطلاق النار.. ضرورة قصوى لعودة الاستقرار مجددًا إلى الشارع السوداني"، مطالبًا الأشقاء هناك باللجوء إلى الحوار، والتشاور، واستئناف العملية السياسية.. للخروج من النفق المظلم، وإنقاذ بلادهم من الفوضى والخراب.

مجلس النواب النائب طه الناظر لجنة الإسكان الدولة المصرية السودان تهدئة الأوضاع

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