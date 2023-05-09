عزت إبراهيم: يجب تنحية الآراء المتشددة فى ملف حقوق الإنسان بالحوار الوطنى

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن حقوق الإنسان، هي قضية وطنية، وليست حزبية، كما أنها مهمة لكل المصريين ولا بد أن يكون هناك إجماع وطني على حقوق الإنسان واحترامها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب تنحية بعض الآراء المتشددة في ملف حقوق الإنسان خلال الحوار الوطني، وتقريب المسافات بين كل التيارات وخلق مسافة ثقة بينها، مؤكدًا أننا لو توقفنا عند نقطة معينة فهذا من الممكن أن يعطل كثيرًا ويهدر الوقت.

توجد توافقية في الملفات المعروضة لحقوق الإنسان

وتابع، أن هناك توافقية في الملفات المعروضة لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطي توجد تباينات فيه وأطراف ترى أن الأمر لا يتحول لعقوبة ويجب تقنينه بشكل سريع وهناك أفكار ألا يتجاوز 6 أشهر.