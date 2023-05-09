الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثاني الثانوى.. "الدستور" تنشر المراجعة النهائية فى مادة اللغة الإنجليزية

المعلم صلاح عبد الله
المعلم صلاح عبد الله

يخوض طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي خلال هذه الايام الامتحانات الخاصة بهم، ويبحث العديد منهم عن المراجعات النهائية، حيث أن المادة المقبلة لديهم هى مادة اللغة الانجليزية فى هذا السياق تقدم الدستور مراجعة نهائية فى مادة اللغة الانجليزية للكبير معلمى اللغة الانجليزية صلاح عبد الله. 

وكانت قد اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي وأصدرت الوزارة تعليماتها بأن تعلق الجداول فى أماكن واضحة فى المدارس لمعرفة الطلاب بها والجدول كالتالى: 

- يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات. 

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة تطبيقات الرياضيات من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف لمدة ساعة ونصف، ومادة الجغرافيا من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف لمدة ساعة ونصف. 

- يوم الخميس 11 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات. 

- يوم الأحد 14 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر ظهراً وامتحان مادة الفلسفة والمنطق من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر ظهراً. 

- يوم الثلاثاء 16 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف لمدة ساعة.

- يوم الخميس 18 مايو 2023: امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات.

- يوم الأحد 21 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء وعلم النفس والاجتماع من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر لمدة ساعتين. 

- يوم الثلاثاء 23 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء والتاريخ من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر لمدة ساعتين.   

الأول والثاني الثانوي الاول الإنجليز الاجتما التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التالي

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