الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة شخص مجهول ملقاة بمصرف مائي في الفيوم

العثور على جثة مجهولة
العثور على جثة مجهولة بمصرف مائي في ظروف غامضة بالفيوم

عثر أهالي قرية كفور النيل التابعة لمركز شرطة الفيوم، على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع في ظروف غامضة، ملقاة بمصرف مائي بطريق القرية.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد اسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور على شخص مجهول الهوية ملقاة في مصرف مائي بقرية كفور النيل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة شخص في العقد الرابع من العمر طافي على سطح المصرف المائي.

وقام رجال الإنقاذ النهري، بانتشال الجثمان ووضعه على ضفاف المصرف لحين إخطار النيابة العامة للمعاينة على الطبيعة في مسرح العثور عليه.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

العثور جثة مجهولة بمصرف مائي ظروف غامضة الفيوم

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