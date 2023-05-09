"القاهرة الإخبارية": أنباء حول إخلاء نحو 2000 مواطن فلسطينى من غزة

قالت مني عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من غزة، إن الفصائل الفلسطينية اجتمعت على ضرورة اتخاذ رد موحد ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، أي أنه سيكون هناك توحيد للجهود لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

الحرب الإسرائيلية الفلسطينية

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أنباء تشير إلى إخلاء نحو 2000 مواطن فلسطيني من السكان المحيطين لقطاع غزة، كما يتم العمل على إجلاء 4500 مستوطن إسرائيلي.

اعتداءات إسرائيل

وأضاف في حديثه، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن إغلاقه للمجال الجوي في محيط قطاع غزة على بُعد 10 كيلومترات، حيث هناك توتر شديد في الشارع الفلسطيني، خاصة أن الجميع يعلم أن الجهاد الإسلامي سيكون لها رد قاسٍ على اعتداءات إسرائيل الفترة المقبلة.

وتابعت: "رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواصل مع الحكومة المصرية، لمحاولة العودة إلى تهدئة الأوضاع، إضافة إلى أن هناك شللًا كاملًا للحركة بقطاع غزة إلى جانب إغلاق تام للمدارس والجامعات والمؤسسات والدوائر الحكومية".