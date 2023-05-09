الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": أنباء حول إخلاء نحو 2000 مواطن فلسطينى من غزة

غزة
غزة

قالت مني عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من غزة، إن الفصائل الفلسطينية اجتمعت على ضرورة اتخاذ رد موحد ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، أي أنه سيكون هناك توحيد للجهود لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

الحرب الإسرائيلية الفلسطينية

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أنباء تشير إلى إخلاء نحو 2000 مواطن فلسطيني من السكان المحيطين لقطاع غزة، كما يتم العمل على إجلاء 4500 مستوطن إسرائيلي.

اعتداءات إسرائيل

وأضاف في حديثه، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن إغلاقه للمجال الجوي في محيط قطاع غزة على بُعد 10 كيلومترات، حيث هناك توتر شديد في الشارع الفلسطيني، خاصة أن الجميع يعلم أن الجهاد الإسلامي سيكون لها رد قاسٍ على اعتداءات إسرائيل الفترة المقبلة.

وتابعت: "رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواصل مع الحكومة المصرية، لمحاولة العودة إلى تهدئة الأوضاع، إضافة إلى أن هناك شللًا كاملًا للحركة بقطاع غزة إلى جانب إغلاق تام للمدارس والجامعات والمؤسسات والدوائر الحكومية".

القاهرة الإخبارية منى عوكل مراسلة القاهرة الاخبارية توحيد جهود فلسطين الفصائل الفلسطينية

الأكثر قراءة

مشاركة طلاب برامج الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية بالملتقى الثانى

إصابة سيدتين في تصادم معدية ببورفؤاد

إلغاء تكليف 8 موجهين من واضعي أسئلة الامتحانات بالقليوبية

مدبولى: نسعى للاستثمار فى رأس المال البشرى لزيادة وتحسين الإنتاج

مدبولى: الدولة شرعت فى تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية لدعم ملايين الأسر المصرية

انخفاض أسعار الغاز الطبيعي لـ 2.232 دولار للمليون وحدة حرارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»