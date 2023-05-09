الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف سيضع "الحوار الوطني" خطة قومية لمحو الأمية ؟.. محمد يحيى يجيب

الدكتور محمد يحيى
الدكتور محمد يحيى ناصف

قال الدكتور محمد يحيى ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إن محو الأمية واجب وطني ومسؤولية قومية تشارك فيها كل المؤسسات والوزارات والأحزاب السياسية والإذاعة والتلفزيون.

وأضاف ناصف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر أول رئيس جمهورية يتحدث عن محو الأمية لدى المجندين، وضرورة حصولهم على شهادات محو الأمية، مؤكدًا أن تأمين الوطن بالعلم لا يقل أهمية عن تأمينه بالسلاح.

وأوضح أن الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى اليوم، بفضل الله وبفضل التضافر بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني استطاعت محو أمية 5 مليون مصري حتى الآن، حيث انخفضت نسبة الأمية طبقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء من من 28% إلى 23%. 

وأكد أن الدولة المصرية بفضل الله تعالى قادرة على التغلب على كل قضاياها الاجتماعية، بما فيها قضية محو الأمية، وذلك في ظل قيادة سياسية واعية تحرص كل الحرص ليلًا ونهارًا، على التخفيف عن حياة المواطن.

وأشار إلى أنه لا يوجد خطة واحدة للقضاء على الأمية، وإنما يوجد خطط مختلفة بحسب طبيعة كل محافظة، وطبيعة السكان والمنطقة الجغرافية، حيث يتبنوا فكرة أن تتحرر مصر من الأمية في 2030م.

 

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