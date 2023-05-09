ماركا: بوسكيتس يقرر الرحيل عن برشلونة وهذا موعد الإعلان الرسمي

قالت صحيفة ماركا الإسبانية، الثلاثاء، إن سيرجيو بوسكيتس قائد نادي برشلونة قرر الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد بوسكيتس مع البارسا نهاية الموسم الجاري، وسط اهتمام كبير من نادي الهلال السعودي لضمه الصيف الجاري في صفقة انتقال حر.

وقال تقرير ماركا إن بوسكيتس قرر مغادرة برشلونة، لقد تم إعلان القرار داخلياً و المتبقي هو الإعلان الرسمي ومتوقع أن يكون بعد التتويج بالدوري رسميًا الأحد أمام إسبانيول.

وقدّم برشلونة عرضًا لـ"بوسكيتس" بتجديد عقده لمدة موسم إضافي، مع تخفيض راتبه في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

صاحب الـ35 عامًا يلعب موسمه الـ 15 مع النادي الإسباني، حيث شارك في 719 لقاء وسجل 18 هدفًا، وحقق لقب الدوري الإسباني 8 مرات، وبطولة كأس الملك 7 مرات والسوبر المحلي 7 مرات، ودوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.

كما مثل المنتخب الإسباني في 143 مباراة، وسجل هدفين وصنع 9 لزملائه في الفريق، وشارك بوسكيتس في تتويج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم 2010، وبطولة كأس أمم أوروبا 2012.