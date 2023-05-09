الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل توقفت شركة الشرقية للدخان عن إنتاج سجائر كليوباترا؟.. الإمبابي يوضح

سجائر كليوباترا
سجائر كليوباترا

انتشرت في الساعات الأخير أخبار عن توقف مصنع سجائر كليوباترا الشعبية في مصر، الأمر الذي سبب إزعاجًا لقطاع كبير من المدخنين الذين يعتبرون هذا الصنف الشعبي الرخيص نسبيًا متنفس لهم لممارسة هذه العادة الضارة التدخين.

تلا هذا الأخبار انتشار أقاويل أخرى تفيد أن الشركة المنتجة لسجائر كليوباترا لم تتوقف عن الإنتاج، ولكنها قللته كما ردد البعض أن الشركة رفعت من سعر هذه السجائر الشعبية، ما أدى إلى عدم وجودها بالأسواق بسهولة.

فأين تقع الحقيقة من كافة تلك الأقاويل؟

بتوجه "الدستور" إلى إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان التابعة لغرفة الصناعات الغذائية بـاتحاد الصناعات، للتأكد من صحة غلق الشركة وما تبعه من أخبار نفى رئيس شعبة الدخان أن شركة الشرقية للدخان قد توقفت عن إنتاج صنف سجائر كليوباترا بوكس الشعبية الشهيرة أو رفعت من سعرها أو قللت من إنتاجها، موضحًا أن كافة ما يتردد إنما هو شائعات ليس له أساس من الصحة.

وأرجع الإمبابي تواجد هذه الشائعات إلى جشع بعض التجار، وكذلك الموزعين الذين قاموا من أنفسهم برفع سعر هذه السجائر مما سبب وجود أزمة من لا شئ، مشيرًا إلى أنه على المواطن التمسك بحقه من خلال رفضه أي مقابل مادي للحصول على تلك السجائر سوى المكتوب على الباركود الخاص بالعلبة، مؤكدًا أنه إلى جانب ذلك فالدولة من جانبها عليها أن تقوم بحملات رقابية عدة لردع المخالفي وهو ما تقوم به بالفعل، لافتًا إلى أن ذلك ليس بكافيًا ولكن على المواطن دور هام في ضبط هذا الأمر. 

وبجولة "الدستور" على عدد من الأكشاك ومحال بيع السجائر  تبين عدم توافر سجائر الكيلوباترا السوبر بالفعل في إحدى المحال، بينما تواجدت في "كشك" آخر، وعن أزمتها  قال أحمد سمير صاحب "الكشك" أن الأزمة تتمثل في ارتفاع سعرها من قبل الموزع الذي قام بشراء السجائر منه موضحًا أنه قد اشتراها بسعر 28 بدلًا من سعر 26 جنيها للعلبة الواحدة.

كما  شكى عبد اللطيف أحمد أحد مستهلكي سجائر الكليوباترا السوبر من عدم وجودها بالفعل موضحًا أن ذلك الأمر الذي اضطره إلى تغيير صنف السجائر إلى صنف أخر أعلى ثمنًا، وهو ما يمثل تكلفة إضافية عليه وقال مازحًا " يمكن يكون سبب إني أبطل السجائر " مشيرًا إلى زيادة التكلفة والعبء عليه بعد أزمة سجائر الكليوباترا.

وكان قد تردد خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن توقف الشركة الشرقية للدخان عن إنتاج "سيجارة الشعب"، وهي كليوبترا بوكس وهو النوع الرائج والمنتشر بين المواطنين من حيث الاستخدام، وذلك بسبب تراجع في مخزون التبغ داخل الشركة.

وكانت قد رفعت الشركة الشرقية للدخان أسعار السجائر الشعبية مارس الماضي، بزيادة تتراوح ما بين جنيهًا إلى 3 جنيهات في العلبة الواحدة، وذلك وسط تحديات تتمثل في ارتفاع مدخلات الإنتاج والزيادة المستمرة في التكاليف، وفق ما أشارت إليه الشركة في قوائمها المالية لعام 2022، ما دفعها لزيادة أسعار منتجاتها من السجائر والمعسل وحتى السيجار.

يُذكر أن ثمن سجائر الكليوباترا البوكس"10" الرسمي أصبح 15 جنيه، بينما سعر سجائر كليوباترا الكينج سايز هي 23 جنيهًا، أما سعر ال كليوباترا سوفت كوين هو 24 جنيهًا، وثمن البوسط/ بلومنت: 23 جنيهًا، بينما سعر سجائر الكليوباترا بوكس " 20": 24 جنيهًا، أما  كليوباترا سوبر:  24 جنيها، أما سعر سجائر مونديال " أحمر - أزرق - سيلفر" هي 24 جنيهًا، بينما سعر مونديال سويتش " منتول - بلوبيري"هو 24 جنيهًا، بينما ثمن سجائر كليوباترا بلاك هو 24 جنيهًا، وسعر  ماتوسيان سوبر هو 24 جنيهًا، بينما ثمن فايسروي /بال مال هو 23 جنيهًا.

سجائر كليوباترا التدخين إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان البوكس السجائر الشعبية

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