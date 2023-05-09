الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الخميس.. مركز جسور الثقافي ينظم ورشة للمشغولات الجلدية بالزمالك

ورشة لتعليم المشغولات
ورشة لتعليم المشغولات الجلدية

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة لتعليم صناعة المشغولات الجلدية على مدار خمسة أيام بدءاً من 11 و13  مايو، بالإضافة لـ29 من مايو، وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تتضمن الورشة التعريف بأنواع الجلود الطبيعية والأدوات المطلوبة وأماكن شراءها، وصباغة الجلد الطبيعي، وأشكال الغرز المختلفة، ذلك بالإضافة إلى تعليم طريقة عمل باترون المحافظ والحقائب المختلفة وغيرها، إذ تنفذ المنتجات بالكامل عن طريق القص والخياطة اليدوية.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.

 

وكان قد نظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة بعنوان "مسرح المنتدى" لمناقشة القهر على طريقة "مسرح المقهورين" للمخرج البرازيلي "أوجستو بوال" والتي يقدمها المدرب غسان غبريال على مدار ستة أيام بدءاً من 8 مايو وتختتم فعالياته في 12 مايو الجاري، وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تتضمن الورشة عرض لمشكلات القهر بشكل مسرحى بالإضافة إلى تمرينات مسرحية، على أن تنتهى الورشة بعرض قصير. 

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