محافظ أسيوط يتفقد حصاد محصول القمح بأحد الحقول فى منفلوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حصد ودرس القمح لموسم 2023 والاطمئنان على سير عملية الحصاد وتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح لتوفير الأمن الغذائي لمصر حيث زار أحد الحقول بالوحدة الزراعية التابعة للمجلس الزراعي الاستشاري بمنفلوط والمزروعة ما يقرب من 7 أفدنة قمح بانتاجية تتراوح بين 19 إلى 22 أردب للفدان والتقى بعض المزارعين الذين أشادوا بجودة المحصول هذا العام وزيادة انتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة.

رافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط والمهندس محمود عبدالسلام مدير الإدارة الزراعية بمنفلوط والمهندس جمال سعد مدير إدارة التعاون بمنفلوط وبحضور بعض القيادات الشعبية وبعض المزارعين بالمركز.

حيث تابع محافظ أسيوط أعمال حصاد محصول القمح وتجميعه ودرسه وتعبئته بالأجولة تمهيدًا لتوريده للشون والصوامع وسط فرحة وسعادة من المزارعين وقدم المحافظ التهنئة والشكر لهم لافتًا إلى أن هذا الموسم مبشر بالخير نظرًا لوعي المزارعين وإدراكهم بأهمية محصول القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا متمنيا أن يكون هذا الموسم خير وبركة ونماء على مزارعي مصر.

وأكد المحافظ أن الدولة بمؤسساتها وأجهزتها لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول وتسلم كافة المستحقات المالية خلال 48 ساعة على الأكثر وتذليل كافة العقبات لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم منوها إلى أن الدولة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للمصريين من خلال التوسع في زراعات القمح.

حيث شهدت المحافظة هذا العام توسعًا كبيرًا في المساحة المخصصة لزراعة القمح حيث تم زراعة ما يقرب من 167 ألف فدان وسط انتاجية عالية للفدان وتم تجهيز أكثر من 28 مركز تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لاستلام المحصول حتي نهاية أغسطس 2023 وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين منذ بداية الحصاد لافتاً إلى استلام الأقماح من المزارعين بسعر 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام حسب درجة النقاء والفرز بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وحرص اللواء عصام سعد على فتح باب الحوار مع المزارعين المتواجدين داخل السرادق المقام بالحقل مؤكدًا لهم أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح بإعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية خاصة في ظل الظروف الحالية مما يستلزم منا جميعاُ مواطنين وحكومة التعاون والتضافر لعبور أي أزمات أو التغلب على أية تحديات وهو ما يعتمد أساسًا على وعي ووطنية المزارعين وقيامهم بتوريد أكبر كميات للصوامع والشون الحكومية محذرًا من بيع محصول القمح للتجار لاستخدامه وتحويله علف للحيوانات والماشية وهو ما سندفع ثمنه جميعًا حال تأثر الاحتياطي مؤكدًا أن ملف القمح بمثابة أمن قومي واجب وطني فيجب على الجميع تلبية نداء الوطن داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها السياسية وأن ينعم عليها بمزيد من الخير الوفير وفي نهاية اللقاء أهدى مجلس إدارة جمعية منفلوط درع للوزير المحافظ ووكيل وزارة الزراعة بمناسبة موسم حصاد محصول القمح 2023 وزيادة انتاجية المحصول هذا العام.

من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن زمام مركز منفلوط الزراعي 50 ألف و524 فدان منهم 22 ألف فدان مزروعة قمح ويبلغ عدد الحائزين 30 ألف و900 مواطن وبها عدد 22 جمعية زراعية لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة بلغت 167 ألف فدانًا وتم تجهيز 28 موقعا لتشوين وتخزين القمح بمختلف المراكز والقرى مؤكدًا على الجهود المبذولة من المديرية بالتنسيق مع مختلف الجهات حيث تم التنسيق مع الري في تنظيم العديد من الندوات الإرشادية للمزارعين لتوعيتهم بأفضل أساليب الزراعة والري بما يساهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان وكذا توعيتهم بضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون كما تم تشكيل لجنة لمتابعة عملية توريد محصول القمح وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة تسهيلًا على الموردين وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والعمل على تذليل العقبات بكافة الطرق المتاحة وتقديم كافة التسهيلات والحوافز للمزارعين.

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