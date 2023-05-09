الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حازم القصبجى يجري بروفات احتفالية ذكرى موسيقار الأجيال بالأوبرا (صور)

جانب من الحفل
جانب من الحفل

بدأ المايسترو حازم القصبجي، فى التحضيرات والتجهيزات الخاصة باحتفالية ذكرى موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق 14 مايو الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

يجرى «القصبجي» البروفات الخاصة مع الفرقة الموسيقية وكلا من المطربين آيات فاروق، وسارة زكي، ومي حسن، وأحمد عصام، ومحمد طارق وأشرف وليد، لتقديم برنامج فني مميز يضم باقة من أعمال زمن الفن الجميل التى قدمها موسيقار الأجيال عبدالوهاب.

ومن المتوقع أن يقام الحفل تحت شعار «كامل العدد» خاصة أنه نفدت معظم تذاكره فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا المصرية، وانقسمت إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 260 جنيها، والثانية بمبلغ 200 جنيه، أما الثالثة والأخيرة بقيمة 160 جنيها.

شروط حضور حفل موسيقار الأجيال

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة والنصف مساءً، ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط على الجمهور للالتزام بها لحضور الحفل، وهي: 

ـ دار الأوبرا غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى.

- تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة السابعة، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

المعروف أن الموسيقار محمد عبدالوهاب، لقب على مدار تاريخه مسيرته الفنية بموسيقار الأجيال، ونجح في امتاع الملايين من الجماهير فى مصر والوطن العربي، بأعماله الفنية المتنوعة على مدار 74 عامًا ولا يزال مستمرًا رغم رحيله عام 1991، إلا أن اسمه محفور فى عالم الموسيقى العربية في قلوب محبيه.

لمع اسم محمد عبدالوهاب، لأول مرة في عالم الفن من خلال عمله كمطرب بفرقة فوزي الجزايرلي عام 1917، وفي عام 1920 قام بدراسة العود في معهد الموسيقى العربية، بدأ العمل في الإذاعة عام 1934م، وفي السينما عام 1933.

الأوبرا المصرية المايسترو حازم القصبجى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الموسيقار محمد عبدالوهاب ذكرى موسيقار الأجيال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

الأكثر قراءة

وزير الخارجية يسلّم سلفا كير رسالة من الرئيس السيسى حول الوضع فى السودان

هل تتذكرونه؟.. القصة الكاملة لأزمة أحمد جلال عبدالقوى

بسبب الدَّين.. الطب الشرعى يكشف تفاصيل قتل عاطل بكرداسة

"اقتصادية قناة السويس" تستقبل وفد شركة هندوجا الهندية العالمية

غدًا.. استكمال محاكمة 7 أجانب و11 مصريًا في جلب مخدرات لمصر

"مدبولى" يشهد توقيع الإطار الاستراتيجى للتعاون بين مصر والأمم المتحدة 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»

كواليس «السهم الواقى».. كيف جهزت إسرائيل للعملية العسكرية ضد غزة؟