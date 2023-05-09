حازم القصبجى يجري بروفات احتفالية ذكرى موسيقار الأجيال بالأوبرا (صور)

بدأ المايسترو حازم القصبجي، فى التحضيرات والتجهيزات الخاصة باحتفالية ذكرى موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق 14 مايو الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

يجرى «القصبجي» البروفات الخاصة مع الفرقة الموسيقية وكلا من المطربين آيات فاروق، وسارة زكي، ومي حسن، وأحمد عصام، ومحمد طارق وأشرف وليد، لتقديم برنامج فني مميز يضم باقة من أعمال زمن الفن الجميل التى قدمها موسيقار الأجيال عبدالوهاب.

ومن المتوقع أن يقام الحفل تحت شعار «كامل العدد» خاصة أنه نفدت معظم تذاكره فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا المصرية، وانقسمت إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 260 جنيها، والثانية بمبلغ 200 جنيه، أما الثالثة والأخيرة بقيمة 160 جنيها.

شروط حضور حفل موسيقار الأجيال

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة والنصف مساءً، ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط على الجمهور للالتزام بها لحضور الحفل، وهي:

ـ دار الأوبرا غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى.

- تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة السابعة، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

المعروف أن الموسيقار محمد عبدالوهاب، لقب على مدار تاريخه مسيرته الفنية بموسيقار الأجيال، ونجح في امتاع الملايين من الجماهير فى مصر والوطن العربي، بأعماله الفنية المتنوعة على مدار 74 عامًا ولا يزال مستمرًا رغم رحيله عام 1991، إلا أن اسمه محفور فى عالم الموسيقى العربية في قلوب محبيه.

لمع اسم محمد عبدالوهاب، لأول مرة في عالم الفن من خلال عمله كمطرب بفرقة فوزي الجزايرلي عام 1917، وفي عام 1920 قام بدراسة العود في معهد الموسيقى العربية، بدأ العمل في الإذاعة عام 1934م، وفي السينما عام 1933.