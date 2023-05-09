الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تصدر الترند بعد وفاته.. مَن هو محمد خليل القارئ؟

محمد خليل القاريء
محمد خليل القاريء

حالة من الحزن انتشرت على منصات التواصل بعد وفاة الشيخ محمد خليل القارئ، إمام المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء السابق، عن عمر ناهز 47 عامًا إثر تعرضه لوعكة صحية.

في السياق، يرصد “الدستور” جميع المعلومات عن هذا الشيخ الذي تصدر الترند وتصدر محركات البحث الأولى على جوجل ويبحث العديد من رواد مواقع التواصل.

_كان الشيخ الراحل محمد خليل قارئ يعيش في مدينة مظفر أباد بباكستان، وسافر في مطلع الستينيات من القرن الماضي من باكستان إلى المملكة.

_ الشيخ محمد خليل القاريء تميز بدراسته لالقراءات على قراء باكستان والتحق بأحد معاهدها.

_عمل في باكستان قارئًا بالإذاعة في منطقة مظفر أباد.

_في 1963 هاجرَ إلى مكة المكرمة، ودَرس بمسجد بن لادن وفي المسجد الحرام، وكان يُدرس لمدرسي التحفيظ.

_درس للشيخ محمد السبيل درسًا خاصًّا بالمسجد الحرام، ودرس بمعهد الأرقم بن أبي الأرقم بالصفا. 

_ انتقل بعدها إلى المدينة المنورة، وعُين مُدرسًا لمعهد المدينة المنورة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، واستقر فيها وتفرغ فيه لتعليم القرآن الكريم.

_لقب بـ"شيخ أئمة الحرمين"؛ في إشارة إلى أنَّ 6 من تلاميذه السابقين في التحفيظ هم أئمة للحرم المكي، بجانب طلاب آخرين معروفين، بينهم الشيخ محمد أيوب والشيخ علي جابر.

_ محمد خليل القاريء هو رائد المدرسة الحجازية في قراءة وإقراء القرآن.

_ هو واحد من المؤسسين الذين شاركوا في تأسيس الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن في السعودية.

_ كما أنه مُؤسس حلقات تحفيظ القرآن السعودية، وهو والد محمد ومحمود أئمة الحرم النبوي وأحمد.

التواصل الاجتماع الج الاول الجمعيات الخيرية الجمعيات الخيري التواصل الاجتماعي الاجتماعي

الأكثر قراءة

زوجة حسن شاكوش: "طليقى بيشهر بيا علشان أتنازل عن القضايا"

شهود عيان من غزة يروون لـ"الدستور" تفاصيل ليلة الحزن الدامية

طلاب طب بيطرى أسيوط يشاركون بأفكارهم فى ندوة جهاز تنمية المشروعات

مصادر تكشف لـ"الدستور".. تفاصيل خطة وزارة قطاع الأعمال لتعظيم الاستفادة من الأصول

عبدالمنعم الجمل: عمال مصر يعولون على الحوار الوطنى لدعم حقوقهم التشريعية

بالأسماء.. نجاة 3 أشخاص من الموت في تصادم معدية ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»