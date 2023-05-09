تصدر الترند بعد وفاته.. مَن هو محمد خليل القارئ؟

حالة من الحزن انتشرت على منصات التواصل بعد وفاة الشيخ محمد خليل القارئ، إمام المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء السابق، عن عمر ناهز 47 عامًا إثر تعرضه لوعكة صحية.

في السياق، يرصد “الدستور” جميع المعلومات عن هذا الشيخ الذي تصدر الترند وتصدر محركات البحث الأولى على جوجل ويبحث العديد من رواد مواقع التواصل.

_كان الشيخ الراحل محمد خليل قارئ يعيش في مدينة مظفر أباد بباكستان، وسافر في مطلع الستينيات من القرن الماضي من باكستان إلى المملكة.

_ الشيخ محمد خليل القاريء تميز بدراسته لالقراءات على قراء باكستان والتحق بأحد معاهدها.

_عمل في باكستان قارئًا بالإذاعة في منطقة مظفر أباد.

_في 1963 هاجرَ إلى مكة المكرمة، ودَرس بمسجد بن لادن وفي المسجد الحرام، وكان يُدرس لمدرسي التحفيظ.

_درس للشيخ محمد السبيل درسًا خاصًّا بالمسجد الحرام، ودرس بمعهد الأرقم بن أبي الأرقم بالصفا.

_ انتقل بعدها إلى المدينة المنورة، وعُين مُدرسًا لمعهد المدينة المنورة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، واستقر فيها وتفرغ فيه لتعليم القرآن الكريم.

_لقب بـ"شيخ أئمة الحرمين"؛ في إشارة إلى أنَّ 6 من تلاميذه السابقين في التحفيظ هم أئمة للحرم المكي، بجانب طلاب آخرين معروفين، بينهم الشيخ محمد أيوب والشيخ علي جابر.

_ محمد خليل القاريء هو رائد المدرسة الحجازية في قراءة وإقراء القرآن.

_ هو واحد من المؤسسين الذين شاركوا في تأسيس الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن في السعودية.

_ كما أنه مُؤسس حلقات تحفيظ القرآن السعودية، وهو والد محمد ومحمود أئمة الحرم النبوي وأحمد.