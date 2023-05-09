الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يبحث سبل تيسير إقامة منطقة للمشروعات الصغيرة (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع المهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الثلاثاء، بحضور المستشار محمد الصباح المستشار القانونى والاستثمار بالمحافظة، سبل تيسير إقامة المشروعات الصغيرة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب فى إطار جهود وحرص أجهزة الدولة على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمطروح، أنه جارى بحث اجراءات تيسير إقامة مزيد من المشروعات للشباب وفق القانون 152 لسنة 2020 مع تخصيص منطقة للمشروعات الصغيرة. 

وعقد الاجتماع بمقر مكتبة مصر العامة مع الشباب المتقدمين  للحصول على وحدات الطعام المتنقلة  بعدد 60 طلب  وذلك تجت اشراف الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، وذلك لعرض آليات تنفيذ المشروع والأماكن المقترحة لإقامة المشروع  و التسيرات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات في التراخيص و التمويل و المساعدات الفنية و التسويقية لأصحاب المشروعات، و جارى تحديد موعد لعمل القرعة العلنية لتوزيع أماكن الوحدات ،كما تم  استعراض الخدمات المالية و غير المالية المقدمة من الجهاز. 

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الأجهزة التنفيذية المعنية المشروعات المتوسطة والصغيرة فرص العمل للشباب محافظ مطروح وحدات الطعام المتنقلة

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