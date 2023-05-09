نائب التنسيقية يعلن رفضه الحساب الختامى للموازنة للسنة المالية 2021/2022

أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/ 2022.

وقال النائب محمد عبد العزيز: "لدينا خلاف مع سياسيات الحكومة ونعاني من أزمات اقتصادية متلاحقة متمثلة في التضخم الذي وصل إلى 40% والدين العام والدين الخارجي الذي وصل إلى 108 مليار دولار".

وتابع النائب محمد عبد العزيز: الحكومة تعمل بكفاءة في مجال الضرائب بتقديرات أعلى من التقديرات الموضوعة سلفا، وسأل خلال الجلسة العامة: "ماذا فعلت الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي والأداء المالي حيث تمثل المتأخرات لصالح الحكومة حوالي ٥١٠ مليار جنيه بزيادة ٩.٥ % عن العام الماضي، ونطالب بتشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر.

وأضاف: "لدينا مشروعات تبدأ ولا تنتهي بسبب عدم وجود دراسات مسبقة دقيقة كلفت الموازنة ٢٧ مليار جنيه بتقدير الجهاز المركزي للمحاسبات ، ثم اختتم قائلا: "أرفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2021/ 2022".