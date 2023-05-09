"مصر.. مائة عام على الحياة الدستورية" ندوة بالأعلى للثقافة 17 مايو

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة "مصر.. مائة عام على الحياة الدستورية" وتنظمها لجنة الكتاب والنشر ومقررتها الدكتورة علا العجيزي، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٣، بقاعة المجلس.

ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور خلف عبد العظيم الميرى - أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر- كلية البنات – جامعة عين شمس، ويشارك بها كل من د. أحمد السيد الشربيني - أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر – كلية الآداب – جامعة القاهرة، د. جمال معوض شقرة - أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر – كلية التربية – جامعة عين شمس، والكاتب الصحفي سيد محمود، ود. نبيل السيد الطوخى - أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر- كلية الآداب – جامعة المنيا.

وفي سياق آخر؛ شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الحفل السنوي للمعهد العالي للباليه في موسمه الثامن، والذي أُقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث قدم طلبة المعهد العالي للباليه باليه "دون كيشوت"، وذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور عاطف عوض، عميد المعهد العالي للباليه.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "يُعتبر المعهد العالي للباليه أحد أهم روافد الفنون الراقية فى مصر ، ومنذ نشأة هذا الكيان الذي وضع بذرته وزير الثقافة والإعلام السابق آنذاك، محمد عبد القادر حاتم، وهو يُقدم فن الباليه بشتى أشكاله فى مصر على أسس وقواعد المدرسة الروسية أعرق مدارس الباليه على مستوى العالم، ومنذ ذلك التاريخ وهو يُخرج لنا أعلامًا في فن الباليه وصلوا إلى العالمية وتقلدوا أعلى الأوسمة والنياشين من أعرق المدارس والفرق العالمية فى هذا المجال، وعلى نهج أساتذتنا الكبار مازال المعهد يُقدم سنوياً تحفة فنية تتمثل فى باليه كامل يُشرف عليه أساتذة أجلاء من المعهد ويؤديه طلبة وطالبات المراحل التعليمية الفنية المختلفةّ، وليس هذا بجديد على معهد الباليه.

وأضافت وزيرة الثقافة: "بما أنني من أبناء المعهد فدائماً ما أشعر بالسعادة والفخر كلما أُتيحت لي الفرصة أن أشاهد إنجازاته الفنية، من خلال أبناءه وهم يُقدمون لنا أروع عروض الباليه العالمية وهو باليه "دون كيشوت" الذى يحتاج إلى مجهود مُضنٍ ومهاراتٍ عالية الكفاءة لتنفيذ مثل هذا العمل سواءً على مستوى التدريب أو الأداء.

وأشادت وزيرة الثقافة بالمستوى الإبداعي المتميز لفريق عمل وصناع العرض، وحثتهم على تحقيق المزيد من النجاحات.

كما وجهت وزيرة الثقافة الشكر والعرفان لهذا الكيان والدور الذى يُقدمه لأبنائنا من الطلاب، ولجميع القائمين على هذا الإنجاز، مُعربة عن تطلعاتها لمزيد من هذه الإنجازات.