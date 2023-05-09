حددت مديريات التعليم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للفصل الدراسي الثاني.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية القاهرة

حددت مديرية التربية والتعليك بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني وجاء كالتالي:

الأربعاء 17 مايو

امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 18 مايو

امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

السبت 20 مايو

الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 21 مايو

امتحان اللغة الإنجليزية.

الإثنين 22 مايو

امتحان الهندسة والتربية الفنية.

الثلاثاء 23 مايو

امتحان مادة العلوم.

امتحانات 3 إعدادي القليوبية

وضعت محافظة القليوبية جدول امتحانات 3 إعدادي الفصل الدراسي الثاني والذي جاء كالتالي:

الخميس 18 مايو اللغة العربية والخط والإملاء ويخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء .

السبت 20 مايو امتحان الهندسة والتربية الفنية .

الأحد 21 مايو امتحان الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 22 مايو امتحان العلوم والتربية الدينية.

الثلاثاء 23 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية.

الأربعاء 24 مايو امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الجيزة

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي والذي جاء كالتالي :

يوم السبت الموافق 20/5: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

يوم الأحد الموافق 21/5: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الإثنين الموافق 22/5: امتحان مادة الهندسة.

يوم الثلاثاء الموافق 23/5: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

يوم الأربعاء الموافق 24/5: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

يوم الخميس الموافق 25/5: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالمدرسة السعيدية).

وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي قد أدوا امتحان المستوى الرفيع يوم الثلاثاء 2مايو الجاري .