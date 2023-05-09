الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

الثالث الإعدادي
الثالث الإعدادي

حددت مديريات التعليم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للفصل الدراسي الثاني.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية  القاهرة 

حددت مديرية التربية والتعليك بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني وجاء كالتالي: 

الأربعاء 17 مايو 

امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 18 مايو

امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع الشُعب

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام 2023

السبت 20 مايو  

الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 21 مايو

امتحان اللغة الإنجليزية.

الإثنين 22 مايو 

امتحان الهندسة والتربية الفنية.

الثلاثاء 23 مايو  

امتحان مادة العلوم.

 

امتحانات  3 إعدادي القليوبية 

وضعت محافظة القليوبية جدول امتحانات 3 إعدادي  الفصل الدراسي الثاني والذي جاء كالتالي: 

الخميس 18 مايو  اللغة العربية والخط والإملاء ويخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء .

السبت 20 مايو  امتحان الهندسة والتربية الفنية .

الأحد 21 مايو  امتحان الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 22 مايو  امتحان العلوم والتربية الدينية.

الثلاثاء 23 مايو  امتحان اللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية.

الأربعاء 24 مايو  امتحان الدراسات الاجتماعية.

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الجيزة 

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي والذي جاء كالتالي : 

يوم السبت الموافق 20/5: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

يوم الأحد الموافق 21/5: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الإثنين الموافق 22/5: امتحان مادة الهندسة.

يوم الثلاثاء الموافق 23/5: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

يوم الأربعاء الموافق 24/5: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

يوم الخميس الموافق 25/5: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالمدرسة السعيدية).

وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي قد أدوا امتحان المستوى الرفيع يوم الثلاثاء 2مايو الجاري . 

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جدول امتحانات أولى ثانوي الترم الثاني 2023

الصف الثالث الاعدادي امتحانات الصف الثالث الاعدادي جدول امتحانات امتحانات 3 إعدادي الترم الثاني الفصل الدراسي الثاني

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