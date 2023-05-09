أسماء الفائزين فى مسابقة “أخصائي المكتبات الأكثر تميزا” بجامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع لجنتي المكتبة المركزية والمكتبات الجامعية الشهري، بمشاركة أعضاء اللجنة online عبر منصات الاجتماعات الإلكترونية.

وأكد القاصد أنه تم خلال اللجنتين مناقشة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة لمكتبات الجامعة والمكتبة المركزية والرقمية والسمعية والبصرية وما تم إنجازه من أعمال جرد المكتبات والإضافة الجديدة من الكتب والدوريات والموسوعات التي تم شرائها أو إهدائها إلى بعض مكتبات الكليات، بالإضافة إلى متابعة ما تقدمه المكتبة الرقمية من خدمات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.

كما قامت اللجنتين بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات ومناقشة جدول أعمال الجلستين .

وأوضح القاصد أن اللجنتين استعرضتا الأنشطة والفعاليات التي قامت بها مكتبات كليات ومعاهد الجامعة خلال شهر أبريل .

وأعلن القاصد فوز 3 أخصائيين بمكتبات الكليات في مسابقة “أخصائي المكتبات الأكثر تميزا” والموافقة على منحهم مكافأة مالية حيث حصل على المركز الأول عصام حنون بمكتبة كلية الهندسة، والمركز الثاني مي أبو شادى بمكتبة كلية التربية، والمركز الثالث د شيماء بكر بمكتبة كلية الحاسبات.