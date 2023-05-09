جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 علمي وأدبي
وضع الأزهر الشريف جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري للشعبتين العلمي والأدبي، والذي يبدأ في 3 يونيو المقبل وينتهى مع نهاية الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري “2022-2023”.
ويعرض “الدستور” في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023..
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية علمي
حدد الأزهر الشريف جدول امتحانات الثانوية الأزهرية علمي، وجاء كالتالي:
السبت 3 يونيو: مادة الفقه – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً + مادة الحديث – ساعتان – من الساعة 11.30 صباحاً : الساعة 1.30 صباحاً.
الاثنين 5 يونيو: مادة القرآن الكريم – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.
الأربعاء 7 يونيو: مادة الجبر والهندسة الفراغية – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.
السبت 10 يونيو: مادة اللغة الأجنبية – 3 ساعات – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 12 ظهراً.
الإثنين 12 يونيو: مادة الاستاتيكا – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.
الأربعاء 14 يونيو: مادة الأدب والنصوص – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.
السبت 17 يونيو: مادة الأحياء – 3 ساعات – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 12 ظهراً.
الإثنين 19 يونيو: مادة التفاضل والتكامل – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.
الأربعاء 21 يونيو: مادة النحو – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً لطلاب الصف الثالث الثانوي .
السبت 24 يونيو: مادة الكيمياء – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.
الاثنين 26 يونيو: مادة الديناميكا – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.
الاثنين 3 يوليو: مادة الفيزياء – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.
الأربعاء 5 يوليو: مادة البلاغة – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.
السبت 8 يوليو: مادة التوحيد – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.
الإثنين 10 يوليو: مادة الصرف – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.
الأربعاء 12 يوليو: مادة التفسير – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية أدبي
يبدأ جدول امتحانات الثانوية الأزهرية قسم أدبي متأخر بيوم واحد عن امتحان الصف الثالث الثانوي الازهري علمي وجاء الجدول كالتالي:
الأحد 4 يونيو: امتحان الفقه من 9 حتى 11 صباحًا + امتحان الحديث من 1:30 حتى 1:30 مساءً .
الثلاثاء 6 يونيو: القرآن الكريم من 9 حتى 11 صباحًا لطلاب الصف الثالث الثانوي ادبي
الخميس 8 يونيو: امتحان البلاغة من 9 حتى 11 صباحًا
الأحد 11 يونيو : امتحان الجغرافيا للمبصرين فقط من 9 حتى 12 ظهرًا
الثلاثاء 13 يونيو: امتحان النحو من 9 حتى 11 صباحًا.
الخميس 13 يونيو: امتحان التفسير من 9 حتى 11 صباحًا.
الأحد 18 يونيو: امتحان التاريخ من 9 حتى 12 ظهرًا.
الثلاثاء 20 يونيو: امتحان الفلسفة والمنطق من 9 حتى 11 صباحًا.
الخميس 22 يونيو: امتحان الأدب والنصوص والمطالعة من 9 حتى 11 صباحًا.
الأحد 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 9 حتى 12 صباحًا.
الثلاثاء 4 يوليو : امتحان الصرف من 9 حتى 11 صباحًا.
امتحان الإنشاء من 11:30 حتى 1:30 مساءً.
الخميس 6 يوليو: امتحان التوحيد من 9 حتى 11 صباحًا.
الأحد 9 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 9 حتى 11:30 صباحًا.