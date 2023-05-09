جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 علمي وأدبي

وضع الأزهر الشريف جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري للشعبتين العلمي والأدبي، والذي يبدأ في 3 يونيو المقبل وينتهى مع نهاية الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري “2022-2023”.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023..

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية علمي

حدد الأزهر الشريف جدول امتحانات الثانوية الأزهرية علمي، وجاء كالتالي:

السبت 3 يونيو: مادة الفقه – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً + مادة الحديث – ساعتان – من الساعة 11.30 صباحاً : الساعة 1.30 صباحاً.

الاثنين 5 يونيو: مادة القرآن الكريم – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

الأربعاء 7 يونيو: مادة الجبر والهندسة الفراغية – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

السبت 10 يونيو: مادة اللغة الأجنبية – 3 ساعات – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 12 ظهراً.

الإثنين 12 يونيو: مادة الاستاتيكا – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

الأربعاء 14 يونيو: مادة الأدب والنصوص – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

السبت 17 يونيو: مادة الأحياء – 3 ساعات – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 12 ظهراً.

الإثنين 19 يونيو: مادة التفاضل والتكامل – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

الأربعاء 21 يونيو: مادة النحو – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً لطلاب الصف الثالث الثانوي .

السبت 24 يونيو: مادة الكيمياء – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

الاثنين 26 يونيو: مادة الديناميكا – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

الاثنين 3 يوليو: مادة الفيزياء – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

الأربعاء 5 يوليو: مادة البلاغة – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

السبت 8 يوليو: مادة التوحيد – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

الإثنين 10 يوليو: مادة الصرف – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

الأربعاء 12 يوليو: مادة التفسير – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية أدبي

يبدأ جدول امتحانات الثانوية الأزهرية قسم أدبي متأخر بيوم واحد عن امتحان الصف الثالث الثانوي الازهري علمي وجاء الجدول كالتالي:

الأحد 4 يونيو: امتحان الفقه من 9 حتى 11 صباحًا + امتحان الحديث من 1:30 حتى 1:30 مساءً .

الثلاثاء 6 يونيو: القرآن الكريم من 9 حتى 11 صباحًا لطلاب الصف الثالث الثانوي ادبي

الخميس 8 يونيو: امتحان البلاغة من 9 حتى 11 صباحًا

الأحد 11 يونيو : امتحان الجغرافيا للمبصرين فقط من 9 حتى 12 ظهرًا

الثلاثاء 13 يونيو: امتحان النحو من 9 حتى 11 صباحًا.

الخميس 13 يونيو: امتحان التفسير من 9 حتى 11 صباحًا.

الأحد 18 يونيو: امتحان التاريخ من 9 حتى 12 ظهرًا.

الثلاثاء 20 يونيو: امتحان الفلسفة والمنطق من 9 حتى 11 صباحًا.

الخميس 22 يونيو: امتحان الأدب والنصوص والمطالعة من 9 حتى 11 صباحًا.

الأحد 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 9 حتى 12 صباحًا.

الثلاثاء 4 يوليو : امتحان الصرف من 9 حتى 11 صباحًا.

امتحان الإنشاء من 11:30 حتى 1:30 مساءً.

الخميس 6 يوليو: امتحان التوحيد من 9 حتى 11 صباحًا.

الأحد 9 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 9 حتى 11:30 صباحًا.