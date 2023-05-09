الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 علمي وأدبي

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

وضع الأزهر الشريف جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري للشعبتين العلمي والأدبي، والذي يبدأ في 3 يونيو المقبل وينتهى مع نهاية الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري “2022-2023”. 

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023.. 

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية علمي 

حدد الأزهر الشريف جدول امتحانات الثانوية الأزهرية علمي، وجاء كالتالي: 

السبت 3 يونيو: مادة الفقه – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً + مادة الحديث – ساعتان – من الساعة 11.30 صباحاً : الساعة 1.30 صباحاً.

الاثنين 5 يونيو: مادة القرآن الكريم – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

الأربعاء 7 يونيو: مادة الجبر والهندسة الفراغية – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

السبت 10 يونيو: مادة اللغة الأجنبية – 3 ساعات – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 12 ظهراً.

الإثنين 12 يونيو: مادة الاستاتيكا – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

الأربعاء 14 يونيو: مادة الأدب والنصوص – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 الجيزة المعتمد رسميا

السبت 17 يونيو: مادة الأحياء – 3 ساعات – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 12 ظهراً.

الإثنين 19 يونيو: مادة التفاضل والتكامل – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

الأربعاء 21 يونيو: مادة النحو – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً لطلاب الصف الثالث الثانوي .

السبت 24 يونيو: مادة الكيمياء – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

الاثنين 26 يونيو: مادة الديناميكا – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

الاثنين 3 يوليو: مادة الفيزياء – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

الأربعاء 5 يوليو: مادة البلاغة – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

السبت 8 يوليو: مادة التوحيد – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

الإثنين 10 يوليو: مادة الصرف – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

الأربعاء 12 يوليو: مادة التفسير – ساعتان – من الساعة 9 صباحاً : الساعة 11 صباحاً.

 

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية أدبي

يبدأ جدول امتحانات الثانوية الأزهرية قسم أدبي متأخر بيوم واحد عن امتحان الصف الثالث الثانوي الازهري علمي وجاء الجدول كالتالي: 

الأحد 4 يونيو: امتحان الفقه من 9 حتى 11 صباحًا + امتحان الحديث من 1:30 حتى 1:30 مساءً .

الثلاثاء 6 يونيو: القرآن الكريم من 9 حتى 11 صباحًا لطلاب الصف الثالث الثانوي ادبي 

الخميس 8 يونيو: امتحان البلاغة من 9 حتى 11 صباحًا

الأحد 11 يونيو : امتحان الجغرافيا للمبصرين فقط من 9 حتى 12 ظهرًا

الثلاثاء 13 يونيو: امتحان النحو من 9 حتى 11 صباحًا.

الخميس 13 يونيو: امتحان التفسير من 9 حتى 11 صباحًا.

الأحد 18 يونيو: امتحان التاريخ من 9 حتى 12 ظهرًا.

الثلاثاء 20 يونيو: امتحان الفلسفة والمنطق من 9 حتى 11 صباحًا.

الخميس 22 يونيو: امتحان الأدب والنصوص والمطالعة من 9 حتى 11 صباحًا.

الأحد 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 9 حتى 12 صباحًا.

الثلاثاء 4 يوليو : امتحان الصرف من 9 حتى 11 صباحًا.

امتحان الإنشاء من 11:30 حتى 1:30 مساءً.

الخميس 6 يوليو: امتحان التوحيد من 9 حتى 11 صباحًا.

الأحد 9 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 9 حتى 11:30 صباحًا.

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جدول امتحانات أولى ثانوي الترم الثاني 2023

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