مدير "تعليم الجيزة" يتفقد مركز تدريب المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 ألف معلم

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أشرف سلومة، اليوم الثلاثاء، مركز تدريب المعلمين الجدد المستهدفين فى مسابقة الـ"30 ألف معلم"؛ لحضور التدريب الذهني والبدني الذي خصصته الوزارة لهم لتأهيلهم.

وقال “سلومة” في تصريحات له، إن الهدف العام للتدريب هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المرتبطة بتنمية الانتماء الوطني والكفاءة البدنية والتواصل الفعال.

وأشار وكيل التربية والتعليم بالجيزة، إلى أن اليوم الأول للتدريب شمل تنمية مهارات قيم الولاء والانتماء الوطني، والمشروعات القومية، وحروب الجيل الخامس، فيما يتم خلال اليوم الثاني التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية، واليوم الثالث مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات، ومهارات العرض والتقديم، واجتياز المقابلة الشخصية.

جدير بالذكر أن التدريب يستهدف 2170 متدربا بجميع إدارات تعليم الجيزة لمعلمي رياض الأطفال ومعلمي الفصل، ويتم التدريب اليوم الأول والثالث داخل القاعات المجهزة عن طريق المدربين المعتمدين واليوم الرياضي بملاعب المدارس المناسبة أو ملاعب مراكز الشباب.