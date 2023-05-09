الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بأحياء الإسكندرية

جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات

واصلت أحياء الإسكندرية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لظاهرة البناء المخالف، بناءً على تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة، والقضاء على البناء المخالف فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة.

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وفي هذا الصدد، شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية تم خلالها إزالة تعد على أرض إصلاح زراعى عبارة عن سملات وأسوار واعمدة بمساحة 50 متر وارتفاع 5 م بقرية الحسينية بأبيس الثانية.

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وقام حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف شملت إزالة حوائط وأسوار من الطوب الأبيض بقرية ابو مسعود فضلا عن إزالة حوائط من الطوب الابيض بقرية الحرية.

ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة تمكنت من فك شدة خشبية وإزالة حوائط داخلية وأعمدة بقرية طيبة 1 شارع زقزوق وكذا إزالة حوائط والتحفظ على كمية من الأسمنت بأحد العقارات بمنطقة محرم بك فضلا عن إزالة حوائط بالدور السابع علوي بالعقار الكائن شارع الناصر محمد امبروزو منطقة محرم بك.

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وشهد حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية وإزالة حوائط داخلية وأعمدة بقرية طيبة 1 شارع زقزوق.

وواصل حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم التحفظ علي موتور ونش وسيارة والمواد المستخدمة في البناء بأحد العقارات ش 575 طريق الجيش فضلا عن إيقاف اعمال بشارع المستجد خلف أبراج آمون والتحفظ على كمية من الأخشاب.

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وتكثف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

الإسكندرية حملات مكبرة التعديات على الأراضي الزراعية وحدة التدخل السريع أحياء الإسكندرية

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