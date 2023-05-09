أسوان ترفع 20 طن مخلفات من الشوارع يوميا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والأراضى الزراعية ضمن الموجه الـ 21، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الذي يتوازى مع استكمال أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات أولاً بأول ، بجانب التفاعل الفورى مع أى أحداث طارئة.

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ قرار الإزالة لمتغير تم رصده عبر منظومة المتغيرات المكانية بقرية الرمادى بحري.

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإيقاف حالتى بناء مخالف، مع مصادرة مواد البناء، كما تم التعامل الفوري مع طفح مفاجئ بخط مياه بطريق السادات، وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع شفط المياه المتراكمة فى الشارع الرئيسى وعودة الشئ لأصله، وتم كذلك متابعة أعمال الرصف للشوارع الداخلية، وهو الذى توازى مع المرور على عدد من المدارس للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بإستكمال منظومة الأعمال اليومية للنظافة العامة ورفع التراكمات أولاً بأول داخل القرى، مع تسوية المداخل، وذلك بواقع 20 طن يومياً، وخاصة بعد الانتهاء من الأعمال الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".