رئيس حزب الريادة: الحوار الوطنى بمثابة الجمعية الوطنية غالية الهدف

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إنه سعيد ببدء جلسات الحوار الوطني التي سيكون بدايتها الأحد المقبل الخاص بجلسة المحور السياسي بقاعة المؤتمرات، معبراً:" لدينا معلومات بانتقال الجلسات فيما بعد بالأكاديمية الوطنية للحوار الوطني".

محاور الحوار الوطنى

وأكد كمال حسنين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حزب الريادة حرص على الاستعانة بالخبراء والمتخصصين منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الحوار الوطني، كما تم عمل الكثير من الندوات والنقاشات المفتوحة من أجل التعرف بشكل أساسي على الأزمات الشعبية والوطنية على أرض الواقع.

وأضاف في حديثه أنه سعيد بأن البداية ستكون مع المحور السياسي لما له من أهمية كبيرة في نجاح باقي المحاور، معبراً عن أن الحوار سيمتد لفترة زمينة ليست قصيرة حتى تأخذ كل قضية حقها في النقاش.

قضايا الحوار الوطنى

وأشار إلى أن الملف الاقتصادي يشغل تفكير المواطنين بصورة كبيرة، وذلك بسبب كثرة الأزمات التي يعاني منها الشعب مثل ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم، لذا كافة اللقاءات التي تمت في المحافظات كانت مرتكزة على البُعد الاجتماعي من تعليم وصحة والبعد الاقتصادي.

قضايا تشغل تفكير المواطن

وتابع:"المواطن المصري يشاهد بعينيه ما يدور في الحلقات النقاشية من خلال الجلسة الافتتاحية، حيث ستتم إذاعة جميع جلسات الحوار الوطني عبر وسائل الإعلام دون وجود خطوط حمراء في النقاش والطرح، وبالتالي أدرك الشعب أنه أمام حدث ضخم هدفه الأساسي حفظ سلامة الوطن والمواطن وترسيخ مبادئ التنمية.

واستطرد: "لأول مرة في عمري أشاهد حوارا يشارك فيه كل القوى السياسية، فهو بمثابة الجمعية الوطنية غالية الهدف والغاية، كما أن تنظيم الجلسة الافتتاحية كان أمرا يدعو للفخر".