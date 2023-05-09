الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يبحث مع سفير كوريا لدى مصر تعزيز سبل التعاون بالقطاع الصحى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، هونج جين ووك، سفير دولة كوريا لدى مصر، لبحث تعزيز أوجه التعاون بالقطاع الصحي بين البلدين، في إطار عمق وترابط العلاقات بين الدولتين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

في بداية اللقاء، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر والتقدير إلى سفير كوريا، نظرًا لجهوده وحرصه على إقامة علاقات شريكة مع الدولة المصرية، مؤكدًا أن الدولتين يجمعهما تاريخ من العلاقات الثنائية العريقة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول بحث التعاون بمجال الصناعات الطبية، حيث تم الاتفاق على جذب الاستثمارات الكورية بمصر والاستفادة منها بالسوق المصرية، حيث قام الوزير، بدعوة السفير الكوري، والشركات الكورية المتخصصة في الصناعات الطبية كالمستلزمات والأجهزة الطبية، لحضور معرض ومؤتمر إفريقيا الطبي «Africa Health ExCon» في نسخته الثانية.

وأضاف أن الوزير استعرض إنجازات الدولة المصرية في مجال تصنيع الأدوية المختلفة، وامتلاكها مهارات وقدرات بشرية ذات جودة فائقة، حيث تم بحث التعاون بين الجانبين على تعزيز التعاون بملف الصناعات الدوائية والاستفادة من خبرات الدولتين بهذا الشأن.

واستكمل المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى الاتفاق حول استقدام وإرسال الوفود الطبية، للتعرف على النظم الصحية بكلا البلدين، وصقل مهارات وخبرات الأطقم الطبية، بما يساهم ويعود بالنفع على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة في الدولتين.

من جانبه، أشاد سفير دولة كوريا لدى مصر، بالنظام الصحي المصري المتطور، وقدرته على مواجهة الجوائح والأوبئة، بالإضافة إلى إشادته بالحملات والمبادرات الرئاسية تحت شعار (100 مليون صحة)، معربًا عن إعجابه الشديد ببرامج التدريب الطبي للأطباء وأطقم التمريض، مؤكدًا أن هذا التعاون بين دولتين بحجم (مصر وكوريا) يمثل طفرة حقيقية ونموذجًا تعاونيًا دوليًا مثاليًا.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات العامة، واللواء أشرف عبدالعليم، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتورة سوزان زناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والسيدة عفت خليفة، مستشار الوزارة للتعاون الدولي.

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وزير الصحة سفير كوريا تعزيز سبل التعاون القطاع الصحي ديوان عام الوزارة علاقات شريكة

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