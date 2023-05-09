الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 69 طن مخلفات من نزلة حسين والبرجاية وحى غرب المدينة بالمنيا

حملات نظافة
حملات نظافة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بأحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها، ورفعت 69 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أقسام البيئة التابعة للوحدة المحلية لقرية نزلة حسين وحي غرب المدينة والبرجاية قامت برفع ٦٩ طنًا من التراكمات والمخلفات المتواجدة بطريق مصر أسوان الزراعي وأمام مدرسة الزراعة وكلية الآداب بشلبي والمنصورة وشاهين بحي غرب المدينة ورفع المخلفات من نقاط التجمع بالحي، وتم تفريغ صناديق القمامة بنزلة حسين وأمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بابوفليو والقوات المسلحة، وأيضًا تم رفع جميع المخلفات البيئية المتراكمة في إطار الوحدة المحلية بالبرجاية وجميع الشوارع الرئيسية والفرعية، ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي، حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري للقرية والوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة.

344854542_263750219454228_3909638056895082084_n
344854542_263750219454228_3909638056895082084_n
345481298_968383384609796_7381815576301867321_n
345481298_968383384609796_7381815576301867321_n
345198872_6498748216826072_287587853522455339_n
345198872_6498748216826072_287587853522455339_n
345640532_568785278715401_6723383652921992867_n
345640532_568785278715401_6723383652921992867_n
المنيا رفع 69 طن مخلفات أحياء وقري المنيا جولة رئيس المدينة رفع المقلب الوسيط محمود أبو كريشة نائب رئيس مركز ومدينة المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا

الأكثر قراءة

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»

أونلاين.. "الداخلية" تضبط نصاب الشاليهات فى القاهرة

جدول امتحانات أولى ثانوي الترم الثاني 2023

محافظ بورسعيد يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة التكنولوجية و«قناة السويس للحاويات»

محافظ الوادى الجديد يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن

"التموين": استلام 1.5 مليون طن قمح محلى من المزارعين حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

كواليس «السهم الواقى».. كيف جهزت إسرائيل للعملية العسكرية ضد غزة؟

الجزائر تدين العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة