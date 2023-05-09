رفع 69 طن مخلفات من نزلة حسين والبرجاية وحى غرب المدينة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بأحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها، ورفعت 69 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أقسام البيئة التابعة للوحدة المحلية لقرية نزلة حسين وحي غرب المدينة والبرجاية قامت برفع ٦٩ طنًا من التراكمات والمخلفات المتواجدة بطريق مصر أسوان الزراعي وأمام مدرسة الزراعة وكلية الآداب بشلبي والمنصورة وشاهين بحي غرب المدينة ورفع المخلفات من نقاط التجمع بالحي، وتم تفريغ صناديق القمامة بنزلة حسين وأمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بابوفليو والقوات المسلحة، وأيضًا تم رفع جميع المخلفات البيئية المتراكمة في إطار الوحدة المحلية بالبرجاية وجميع الشوارع الرئيسية والفرعية، ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي، حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري للقرية والوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة.

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