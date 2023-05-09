فريق هندسة المنوفية يفوز بجائزة أفضل تصميم والمركز الثاني في مسابقة للجامعة الأمريكية

فاز فريق طلابي من برنامج هندسة الميكاترونيات بكلية الهندسة جامعة المنوفية بالمركز الثاني وعلى جائزة أفضل تصميم لمركبة مسيرة بمسابقة (Green Energy Sprint) ضمن فعاليات الحدث الدولي الكبير (ASME-EFx in Cairo) الذي نظمته الجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيكا واستضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وهنأ رئيس جامعة المنوفية الدكتور أحمد القاصد - في تصريح اليوم - الفريق المتميز، مشيرا إلى أن مشاركة فريق كلية الهندسة يأتي في إطار التشجيع المستمر والدعم الذي تقدمه الجامعة لأبنائها للمشاركة في هذه الفعاليات الدولية التي تولي اهتماما بالأنشطة والمنافسات في مجال التنمية المستدامة كأحد أهم المحاور في خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس الجامعة إن الجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيكا (ASME) أحد أعرق المؤسسات العلمية في مجال الهندسة الميكانيكية على مستوى العالم، وقد نظمت فعاليات هذه المسابقة للمرة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط بمشاركة من ممثلين للجامعات الدولية وخبراء الصناعة الوطنية لمناقشة وعرض الموضوعات والمشروعات التى تخدم أغراض التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح عميد كلية الهندسة بشبين الكوم الدكتور محمد سعفان أن فريق الكلية قدم مشروعا يستهدف ابتكار وتحسين أداء المركبات والروبوتات المسيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية كمصدر من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك التحكم بها من خلال أنظمة الميكاترونك المتقدمة لضمان فاعلية الأداء والتحكم في استهلاك الطاقة وتوجيه الروبوت بدقة وكفاءة عالية.