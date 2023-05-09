تداول 30 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول 30 سفينة حاويات وبضائع العامة بالميناء خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3985 طن قمح لتتجه إلى شبرا و كوم أبو راضى ، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5368 شاحنة.

وأضافت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 178 ألفا و 444 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 112121 طنًا .

وأشارت الهيئة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 30800 طن شملت 300 طن اسمنت معبأ و 3400 طن مولاس و 6100 طن يوريا و 700 طن رمل و9800 طن كلينكر و 10500 طن بضائع متنوعة ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43213 طنا تضمنت 800 طن خشب زان و 7000 طن فول و 400 طن خردة و 7866 طن حديد و 7500 طن كسب صويا و 13626 طن ذرة و 5376 طن قمح و 1873 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 645 طنا.