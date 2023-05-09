الدفاع المدنى الفلسطينى يطالب بالتدخل الفورى لوقف العدوان على غزة

علق محمود بصل، متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، على قيام قوات الاحتلال بقصف قطاع غزة، مما أسفر عن ١٣ شهيدا و٢٠ مصاباً حتى الآن.

وقال "بصل"، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال لا يعرف إلا لغة الدم والدمار، مناشدا الأمم العربية والإسلامية، وأيضًا الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الذي يمارس انتهاكات داخل قطاع غزة.

وتابع أنه تم الانتهاء من عمليات البحث عن الجرحى والشهداء في الأماكن التي استهدفها الطيران الإسرائيلي، مشيرًا إلى انتشال 13 شهيدًا من بينهم 4 أطفال و4 نساء، و20 مصابًا حتى الآن، مع احتمالية زيادة عدد الشهداء نتيجة الإصابات الحرجة المتواجدة داخل مستشفيات قطاع غزة.