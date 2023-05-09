الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الكهرباء والعدادات مسبوقة الدفع".. ندوة تثقيفية بـ"إعلام زفتى" بالغربية

ندوة زفتي
ندوة زفتي

عقد مجمع إعلام زفتى في الغربية، بالتعاون مع مجلس المدينة، ندوة إعلامية تحت عنوان "الكهرباء والعدادات مسبوقة الدفع" بقاعة المجلس.

استهدفت الندوة بيان أهمية الترشيد وفوائد وكيفية التعامل مع العداد مسبوق الدفع، حاضر فيها كلا من المهندسة فاطمة الزهراء، مدير الترشيد بشركة جنوب الدلتا، والمحاسب هيثم حمزة مدير التدريب بالشركة.

بدأت المهندسة فاطمة الزهراء حديثها بتعريف الترشيد وأهميته والأخطاء التي تؤدي إلى عدم الترشيد، قبل التطرق إلى أهداف ترشيد الطاقة وأهمية توفير الطاقة الكهربائية لإنشاء مشروعات جديدة.

وقالت إن الالتزام بتوفير وترشيد استهلاك الكهرباء يعادل توفير انتاج محطة توليد كهرباء كاملة.

وأشارت إلى طرق ترشيد الطاقة الكهربائية من تقليل استخدام اللمبات الفلورسينت والفيش والشواحن والأجهزة الكهربائية تستهلك  ١٠% من الفاتورة وتسحب طاقة كهربائية رغم عدم التشغيل، أيضا مجرد وجود الفيش فى البريزة وعدم استخدامهم في أوقات الذروة. 

وتطرقت إلى العدادات مسبوقة الدفع وطريقة التعامل معها وكيفية المحاسبة، وقدمت نصيحة عند شراء أجهزة جديد يجب قراءة بطاقة كفاءة الطاقة الكهربائية للجهاز.

وتحدث المحاسب هيثم حمزة، عن مخاطر التعامل داخل المنازل مع الكهرباء والأجهزة الكهربية وكيفية تفادي هذه المخاطر الكهربية.

وشرح أنواع العدادات مسبوقة الدفع وكيفية التعامل مع كل نوع والمواعيد المحتمل قطع التيار فيها والحد الأدنى للرصيد المتبقي حتى لو الكارت فارغ عند وضعه في العداد يعود التيار، ونصح بعدم ترك الكارت فارغ فيجب شحنه لتفادى انقطاع التيار فجأة.

وفي النهاية، دار حوار نقاشي بين المهندسة والجمهور وتم الرد على استفساراتهم ونتج عنها بعض الطلبات منها ضرورة إبعاد الأعمدة الهوائية (الضغط العالي) خارج الكتلة السكانية، وتوعية أكثر بالعدادات مسبوقة الدفع ووضع حل لانقطاع الكهرباء المفاجئ عن طريق تطبيق على الموبايل ينذر صاحب العداد بعدم وجود رصيد تجنب لانقطاعه وقت غياب الأسرة عن المنزل وفساد الأطعمة بالثلاجة.

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