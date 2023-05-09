"إكسترا نيوز": تشغيل العبارات 24 ساعة بين ميناءى قسطل وأبوسمبل لأول مرة

استعرض عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز" من معبر قُسطل البري على الحدود المصرية-السودانية، آخر المستجدات في المعبر، في ظل مواصلة استقبال العائدين من السودان.

وقال الغنام، إن المعبر يشهد خدمات تقدم من الدولة المصرية للعائدين من السودان.

وأضاف أن الحدث الأهم حاليًا هو بيان محافظة أسوان عن تقديم كل سبل الدعم ولأول مرة تشغيل العبارات ليلًا ونهارًا بين ميناءى قسطل وأبوسمبل منذ افتتاحه فى عام 2014.

وتابع المراسل، أن العمل مستمر على مدار الـ24 ساعة للعبارات التي تنقل المواطنين من السودان، مشيرًا إلى أن المستشفى الميداني داخل المعبر يعمل على مدار الساعة ويوفر عددًا كبيرًا من الأدوية وألبان الأطفال وأدوية للتعامل مع الإصابات الأولية، كما توفر كمية من الأنسولين لمرضى السكر.