الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد الجهاز الوطنى للاعتماد الأكاديمى وضمان جودة التعليم بالكويت فى رحاب جامعة المنصورة

الاستقبال
الاستقبال

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد رشيد  المطيري رئيس المكتب الثقافى بسفارة دولة الكويت بالقاهرة يرافقه وفد الجهاز الوطنى للاعتماد الاكاديمى وضمان جودة التعليم بدولة الكويت.

ويضم الوفد الدكتور فؤاد عبدالله محمد رئيس الوفد و الدكتور نوفة الشمري عضوا ، الدكتور راشد العازمي عضوا بحضور الدكتور ياسر لطفى عميد كلية طب الأسنان، الدكتور أحمد أنور العدل المشرف  العام على إدارة الوافدين، سحر محمد العراق مدير ادارة الوافدين.

وأكد رئيس جامعة المنصورة على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر و دولة الكويت الشقيقة  وحرص جامعة المنصورة علي الاهتمام بالطلاب الكويتيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم وتطلع جامعة المنصورة الي زيادة اعداد الطلاب الكويتيين للدراسة بجامعة المنصورة.


وتم خلال اللقاء عرض فيديو عن تاريخ جامعة المنصورة و كلياتها المختلفة وما تتميز به كما قام الدكتور أحمد أنور العدل بتقديم عرض عن ادارة الوافدين بالجامعة وما تقدمه من خدمات و انشطة للطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات وكذلك استعرض تطور اعداد الطلاب الوافدين بالجامعة .


وعبَّر الوفد عن سعادتهم البالغة بزيارة جامعة المنصورة مؤكدين علي اعتزازهم  بمكانة الجامعة العلمية والبحثية والسمعة المرموقة التي تتمتع بها  وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم وخاصة القطاع الطبي باعتبارها قلعة الطب فى مصر وقدموا  شكرهم وتقديرهم لإدارة الجامعة و ادارة الوافدين لما تبذله من دعم للطلاب الكويتيين وتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات المختلفة لهم خلال فترة دراستهم بمختلف كليات الجامعة .


وعلى هامش الزيارة قام الوفد بزيارة كلية طب الأسنان وتم عقد لقاء مع بعض الطلاب الكويتيين الدارسين بالكلية بالبرنامج العادى و برنامج مانشستر لطب الأسنان، كما قاموا بجولة داخل أروقة الكلية وتم زيارة بعض قاعات التدريس و معامل الكلية، كما قام الوفد بزيارة لكلية الطب و تم عقد لقاء  مع عدد من الطلاب الكويتيين الدارسين بالكلية وقاموا بجولة داخل الكلية حيث تم زيارة بعض قاعات التدريس و معامل المهارات و متحف التشريح .
 
كما قام العمداء و الوكلاء بكليتى الطب و طب الاسنان بشرح  مفصل عن نظام الدراسة بالنظامين العادى و نظام مانشستر  كما قام بعض الطلاب الكويتيين بالحديث عن تجربتهم الدراسية داخل جامعة المنصورة والذين أثنوا علي جامعة المنصورة و أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بها وكذلك الخدمات التى تقدمها الجامعة لهم ، وأخيرا قام الوفد بزيارة الي مركز الكلي و المسالك البولية.

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شريف خاطر رئيس الجامعة جامعة المنصورة المنصورة المكتب الثقافي

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