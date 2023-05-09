إدانات عربية لاستمرار القصف والتصعيد من قوات الاحتلال على قطاع غزة

أدانت العديد من الدول العربية التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والذي استهدف الأطفال والنساء والبيوت في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والذي كان آخره استشهاد 13 مواطنا، وإصابة 13 شخصا بالرصاص في نابلس بشمال الضفة، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.

"الخارجية المصرية" تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

وأدانت الخارجية المصرية التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ممثلًا في قيام القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة مما أسفر عن ١٣ ضحية و٢٠ مصاباً حتى الآن، من ضمنهم مدنيون من النساء والأطفال، واقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم تحت حماية القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية وآخرها نابلس.

وأكد البيان رفض مصر الكامل مثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تم التوصل إليه من تفاهمات في اجتماعي شرم الشيخ والعقبة، بهدف تهيئة المناخ الملائم لإعادة تحريك مسار عملية السلام.

"سوريا" بلادنا تقف بجانب فلسطين وشعبها الشقيق وقضيته العادلة

وطالبت وزارة الخارجية السورية بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وجادة تجاه الهجمات والاقتحامات التي تتبعها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، معربة عن تعازيها لأسر الشهداء الذين لقوا مصرعهم على أيدي قوات الاحتلال في قطاع غزة، صباح اليوم.

وأكدت الخارجية السورية أن بلادنا تقف بجانب فلسطين وشعبها الشقيق وقضيته العادلة، مؤكدة أن الأساليب التي تتخذها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني هو “سلوك إجرامي” ولن يزيدها إلا تمسكا في مثل هذه المواقف وإصراراً وعزيمة، وسيظل الشعب صامداً في متابعة نضاله حتى نيل حقوقه كاملة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية.

وأوضحت الخارجية السورية أن كلمات الإدانة والاستنكار لم تعد تكفي، منوهاً على محاسبة مسؤولين قوات الاحتلال الذين يحاولون التغطية على أزماتهم الداخلية.

"البرلمان العربي": يجب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم على حق الشعب الفلسطيني

كما استنكر البرلمان العربي العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يطالب بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، مشددا على أن تلك الممارسات الوحشية الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني تؤكد للعالم أجمع أن القوة القائمة بالاحتلال ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بها وتقود المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وأكد البرلمان العربي على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن أساس عملية السلام يجب أن يرتكز على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

"عمان": موقفنا دائم بمساندة الشعب الفلسطيني حتى تتحقق آماله

من جهته، أكد السفير عبد الله ناصر الرحبي، مندوب سلطنة عمان لدى الجامعة العربية، علي موقف بلاده من ضرورة حل الدولتين وفقا للقرارات الدولية في هذا الشأن وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وفق حدود 4 يونيو 1967، وكشف استمرار التعنت من جانب الدولة القائمة بالاحتلال، والتذكير بالقرارات الدولية المؤكدة لحق الشعب الفلسطيني والممارسات اللاإنسانية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، والتعنت في رفض القرارات الدولية التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني، مشددا على موقف سلطنة عمان الدائم بمساندة الشعب الفلسطيني حتى تتحقق آماله في دولة مستقلة.