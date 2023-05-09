توريد 332636 طن قمح لشون وصوامع الشرقية حتى اليوم

أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٠٦٥٢ طنًا و٢٦٥ كيلو جرامًا من القمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم إلى ٣٣٢٦٣٦ طنًا و٣١٤ كيلو جرامًا من القمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية، والبالغ عددها ٥٨ شونة وصومعة.

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى أن استلام الأقماح يجب أن يتم تحت إشراف ممثل من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، ويجب تحرير محاضر استلام وحصر كميات الأقماح بحيث لا تتجاوز الكمية التي تم الموافقة عليها مسبقًا، ويتم إخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية بتلك الكميات.

وشدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وأعلن محافظ الشرقية عن مواقع تجميع وتخزين القمح لموسم ٢٠٢٣ بصوامع وشون المحافظة، مؤكدا أهمية محصول القمح الذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأقماح المحلية لموسم ٢٠٢٣ يتم توريدها إلى ٥٩ صومعة وهنجر وشون ومراكز تجميع مطورة حكومية تابعة للجهات التايه (البنك الزراعي المصري- شركة مطاحن جنوب القاهرة- شركة مطاحن شرق الدلتا- الشركة المصرية للصوامع والتخزين- شركة شمال القاهرة).

ويتواجد ٣٢ مركز تجميع بإجمالي سعة تخزينية ٣٩٤.٣٤٠ طن، و١٥ شونة بإجمالي سعة تخزينية ٢٦.٨٨٨، طن، و٨ صوامع بإجمالي سعة تخزينية ٣٩٢.٠٠٠ طن، و٣ مراكز تجميع (مضرب) بإجمالي سعة تخزينية ١٩.٥٧٢ طن، وهنجر بإجمالي سعة تخزينية ١٩٢٠ طنا.