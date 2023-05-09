ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تعظيم الاستفادة من الحديقة الدولية وبعض المراسي النيلية وتعظيم الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وأوضح اللواء عصام سعد إلى ضرورة ترشيد الإنفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام وتحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى الإعلان عن كافة المناقصات والمزايدات العلنية وجميع أساليب الطرح في كافة الجهات والوسائل الإعلانية لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، وعدلي ابوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وعثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة، وعبداللطيف فضاله رئيس حي شرق، وحسني درويش رئيس مركز أسيوط، والمهندس حاتم فؤاد وكيل وزارة الري بأسيوط، ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، ومسئولي الشئون المالية والري بالمحافظة.

وكلف محافظ أسيوط ؛ اللجنة المشكلة لهذا الشأن بتسريعة وتيرة العمل في اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لطرح مرسي "الهابي دولفين" التابع لمشروع العبارات النهرية ومرسى "الداون تاون" التابع للهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة والحديقة الدولية بمنقباد وغيرها من الأماكن في أسرع وقت ممكن وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من الأصول التابعة للمحافظة وأفضل الحلول لاستثمارها بما ينمي موارد المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط إلى ضرورة تنسيق العمل بين كافة الإدارات والوحدات المحلية بالمراكز والقرى في عمليات حصر لكافة الأصول التابعة للمحافظة والعمل على تعظيم العوائد من هذه الأصول والاستفادة منها بما يسهم في تنمية موارد المحافظة مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جانب من الاجتماع

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