الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غلق كلي لمحور "شينزو آبي" المتجه لطريق السويس

طريق
طريق

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل بمحور شينزو آبى اتجاه طريق السويس مناطق مدينة نصر، تجنبا للكثافات المرورية. 

ويتطلب ذلك تنفيذ الغلق الكلى لمحور شينزو آبى المتجه لطريق السويس فى الوصلة "قبل كوبرى سبيل المؤمنين حتى بعد الكوبرى.

 التحويلات المرورية
ـ المتجه لطريق السويس من محور شينزو آبى يسلك يميناً طريق الخدمة، فيما قبل أسفل كوبرى سبيل المؤمنين واستكمال سير المركبات بطريق الخدمة فيساراً اتجاه محور شينزو آبى مرة أخرى اتجاه طريق السويس.
ـ مدة تنفيذ الأعمال اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2023 ولمدة (۱۲يوم) ليلاً ونهاراً.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

مرور القاهرة مدينة نصر محور شينزو آبي مشروع المونوريل الكوبرى

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