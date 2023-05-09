الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بسرقة مبلغ مالى من مواطن بالساحل

حبس
حبس

قررت نيابة الساحل حبس مسجل خطر أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين بأسلوب التتبع والخطف بمنطقة الساحل، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامه بسرقة (مبلغ مالى) من أحد الأشخاص مستخدماً مركبة "تروسيكل" بأسلوب "التتبع والخطف"، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى، مركبة "التروسيكل ملكه" المستخدمة فى الواقعة.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة الساحل متهم سرقة

الأكثر قراءة

شركة كندية تعرض تنفيذ مشروع لمعالجة البترول الخام بأسلوب صديق للبيئة فى مصر

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يتفقد مدارس "باريس التعليمية" للاطمئنان على سير الامتحانات

ارتفاع أسعار البترول وخام برنت يسجل 76.53 دولار

استعراضات داخل «طابيةعرابي» فى احتفالات دمياط بعيد القومي

ضبط المتهم بدهس طالب بسيارته فى النزهة

3 تريليونات جنيه مصروفات.. وزير المالية يستعرض أبرز أرقام موازنة 2023/2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وقصف غزة

التعاون الإسلامي: مجزرة غزة امتدادا للعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني

تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (صور)