حبس متهم بسرقة مبلغ مالى من مواطن بالساحل

قررت نيابة الساحل حبس مسجل خطر أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين بأسلوب التتبع والخطف بمنطقة الساحل، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامه بسرقة (مبلغ مالى) من أحد الأشخاص مستخدماً مركبة "تروسيكل" بأسلوب "التتبع والخطف"، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى، مركبة "التروسيكل ملكه" المستخدمة فى الواقعة.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.