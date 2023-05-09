فتح باب التقديم لترخيص سيارات السرفيس بمراكز قنا

أعلن الديوان العام لمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم لترخيص خطوط السير لسيارات السيرفيس في مختلف مدن ومراكز محافظة قنا، وذلك من خلال شروط يجب توافرها في السيارات ومستندات عديدة.

الشروط الواجب توافرها في السيارات:

1- سيارة ميكروباص 16 راكب تشمل السائق، حسب التصميم الأصلى للمصنع المنتج بطرق داخلية، تعمل بالبنزين ومجهزة غاز طبيعي.

2- وجود ممر يتوسط القواعد بنسبة ( 2 : 1 ) لتسهيل حركة الركاب داخل السيارة، على ألا تقل مساحة الممر عن عرض ( 30 : 50 ) سم بطول السيارة.

3- موديل السيارة 2023 مكيفة الهواء.

4- طول السيارة 5380 مم، وارتفاعها 2285 مم.

5- لون السيارة أصفر لسيارات السرفيس داخل مدينة قنا، وأبيض لباقى المراكز.

شروط التقديم :

1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وقت الإعلان.

2- ألا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام.

3- أن يكون المتقدم من ذات المركز والمدينة المتقدم لها.

4- ألا يكون المتقدم حاصل على خط سير قبل ذلك.

5- عدم التقدم بأكثر من طلب للحصول على خط سير.

المستندات المطلوبة :

1- طلب مقدم باسم السيد رئيس المدينة المختص، موضح به الخط المراد العمل به.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

3- ما يفيد عدم عمل المتقدم بالحكومة أو القطاع العام.

4- ما يفيد عدم حصول المتقدم على خط سير سابق.

طريقة التقديم :

يتم تقديم الطلبات بمقر الوحدات المحلية المعنية لمدة 15 يوم، تبدأ من يوم الأحد الموافق 7 / 5 / 2023 و تنتهى يوم الأحد الموافق 21 / 5 / 2023، و سيتم فرز الطلبات من خلال لجنة يتم تشكيلها للتأكد من مدى انطباق الشروط على المتقدمين.