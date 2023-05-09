الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طفرة غير مسبوقة.. «حياة كريمة» تغير وجه الحياة بقريتي القنان والبصيلية في أسوان

حياة كريمة
حياة كريمة

حققت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تغييرا للأفضل فى واقع عدد كبير من القري النائية وسط فرحة مواطنيها من البسطاء فى الأماكن الأكثر إحتياجًا ومنها محافظة أسوان، بعد إنهاء عدد من المشروعات الخدمية التي نفذتها المبادرة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

 وقال عبد العزيز سعيد أحد الأهالي إن المبادرة حققت كثير من الإنجازات نالت رضا كثيرين من السكان خاصة في القري معدومة الخدمات التى الأن أصبحت مثل المدن وتغير واقع حياتهم إلي الأفضل والاهتمام بالنبية التحتية وتجديد المدارس المتهالكة.

 وأضاف سعد علي أحد الأهالي:" حياة كريمة ساعدتنا في تجديد منزلنا بعد أن تهالك، مؤكدا أن الرئيس حقق أحلامنا بعد تغير واقع القري في الصعيد خاصة النائية معدومة الخدمات ولكن بعد أن دخلت حياة كريمة تغيرت إلي الأحسن".

 ووجه الشكر للقائمين علي المبادرة بعد تجديد مكاتب البريد بالبصيلة والمركز التكنولوجي لخدمة مصالحهم بعد أن كانوا يقطعون مسافات وتجديد المدارس للارتقاء بمستوي التعليم والإهتمام بمراكز الشباب والوحدات الصحية. 

 نفذت المبادرة الرئاسية حياة كريمة لقريتي القنان والبصيلية قبلى وتوابعهما بمركز إدفو، عددا كبيرا من الخدمات لنحو 46 ألف نسمة بواقع 59 مشروعاً، وجاري تلبية احتياجات ومطالب الأهالى بالتنسيق مع مسئولى الجهات المختصة.

وصلت نسب التنفيذ المشروعات بالقريتين بين 55% و100 %، تم تطوير ورفع كفاءة 4 مكاتب بريد بالقنان والبصيلية بنسبة تنفيذ 100 %، كما تم إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطول 18 كم بنسبة تنفيذ 96%، بالتوازى مع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 26 كم بقرية القنان بنسبة تنفيذ 95% . 

75831-مشروعات-حياة-كريمة-فى-قرى-القنان-والبصيلية-(2)
75831-مشروعات-حياة-كريمة-فى-قرى-القنان-والبصيلية-(2)
108041-مشروعات-حياة-كريمة-فى-قرى-القنان-والبصيلية-(7)
108041-مشروعات-حياة-كريمة-فى-قرى-القنان-والبصيلية-(7)
171372-مشروعات-حياة-كريمة-فى-قرى-القنان-والبصيلية-(3)
171372-مشروعات-حياة-كريمة-فى-قرى-القنان-والبصيلية-(3)
حياة كريمه أسوان قرية القنان القنان والبصيلة مبادرة حياة كريمة

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