الثلاثاء 09 مايو 2023
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برلمانى: توصيات الحوار الوطنى ستكون معبرة عن المواطن (فيديو)

جريدة الدستور

قال أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توصيات الحوار الوطني ستكون معبرة عن المواطن المصري، وهذا هو دور القوى المشاركة في الحوار الوطني بشكل مباشر أو من خلال التوصيات وأوراق العمل التي قدمت مباشرة من المواطنين.

وأضاف "مقلد" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أننا أمام حالة جديدة لها عدد من الدلالات، الأولى هي استقرار سياسي للدولة الوطنية المصرية، والآخر هو قدرة وقوة الدولة على إدارة ومناقشة قضايا بمثل تلك الأهمية.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الإدارة الجادة والحوار الجاد مسئولية على كل أطياف الحوار السياسي من أجل الخروج بأفضل مخرجات وتوصيات يستفيد بها المواطن والشارع المصري في المقام الأول. 

أهمية وجدية الحوار الوطنى

 

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك حالة من الإجماع الوطني على أهمية الحوار، وهو ما عبرت عنه الجلسة الافتتاحية، وبالتالي تم التأكيد على أهمية وجدية هذا الحوار، لافتًا إلى أن مخرجاته وتوصياته يجب أن يتم التأني فيها والمشاركة فيها مع كل مكونات المجتمع المصري.

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